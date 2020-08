Dentro del mundo del deporte hay algunas historias ‘ocultas’ que vale la pena sacar a la luz. La de Ederson Moraes, portero del Manchester City (club que buscará la gloria en la Champions League) y cómo se convirtió en portero, es una de ellas, pues quizá no lo sabes pero el brasileño de inicio quería ser un delantero y marcar muchos goles… sueño que quedó en el olvido.

De acuerdo a declaraciones de Gilberto Lopes, el descubridor del brasileño, dadas al diario ‘Marca’, Ederson Moraes comenzó su travesía en el futbol queriendo jugar de delantero. Era un poco ‘terco’ y se aferraba a estar en el ataque, hecho que no era conveniente debido a su condición física.

“Era un chico muy delgado, mucho. Por eso empezaron a llamarlo en broma El Gordo. Le pegaba a la pelota muy fuerte, pero técnicamente no era muy bueno. Y de velocidad andaba más que justo. Le costaba volver cuando subía, parecía que había que llamar a un taxi. Por eso decidí ponerlo de portero. Él no quería, pero se demostró pronto que iba a ser un acierto“, mencionó Gilberto en entrevista.

Lopes notó que Ederson Moraes tenía gran habilidad bajo los tres palos, hecho que trató de explotar lo más posible, pues aunque el brasileño se negaba a jugar en esta posición, al final reconocería que estaba destinado a jugar en esta posición.

“De portero no, profesor, otra vez no. No me gusta. Yo quiero jugaren mi sitio, en el lateral izquierdo, me decía. Era normal, tenía 9 años y a esas edad la mayoría de los chicos lo que quieren es hacer goles, ser jugadores de campo pero una vez que le agarró el gusto, ya no soltó el arco“, comentó Gilberto sobre Ederson Moraes.

Finalmente Gilberto confesó que Ederson ha sido un chico muy valiente pese a los retos que ha tenido que enfrentar. No le temía a niños más grandes que él, tampoco a la responsabilidad de estar en la portería y aunque fue un cambio difícil el dejar la delantera, al final del día pudo triunfar y ser uno de los mejores porteros del mundo.

“Lo mejor que ha tenido siempre Ederson es que nunca tuvo miedo a nada. Es un valiente. Nunca se asustó de tener que jugar con chicos mayores. O cuando le dije que le iba a llevar al Sao Paulo. Tenía sólo 10 años. Desde ahí supe que iba a triunfar en el futbol; es muy grande”, sentenció el descubridor de Ederson Moraes.

La trayectoria de Ederson Moraes en el futbol

Ederson Moraes comenzó su carrera como profesional en el año 2011, cuando debutó con el Ribeirao en la tercera división de Portugal.

En el 2012 pasó al Río Ave ya en la primera división, en el 2015 cambió de equipo al Benfica B, para mediados de ese mismo año ascendió al primer equipo y tras jugar con las Águilas hasta el 2017, dio el salto al Manchster City.