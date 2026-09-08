Se dan a conocer más nombre de actores que participarán en la biopic de Snoop Dogg, 'Snoop'.

Lo que necesitas saber: En 'Snoop', la biopic de Snoop Dogg, habrá la aparición de grandes raperos como Dr. Dre, Tupac Shakur y Notorious B.I.G.

Desde 2022 se anunció la realización de la biopic de Snoop Dogg y, a cuatro años de distancia, va nueva información para que no piensen que el proyecto ya quedó en el olvido. No, nada más se está tomando su tiempo y, de hecho, su estreno se planea para el 2027.

Snoop Dogg/Foto: NBC

Ya sabemos quién será Biggie

Ya se sabe que Snoop será interpretado por Jonathan Daviss (con doble “s”, para que no lo confundan con el de Korn), ahora se dan a conocer los nombres de actores que refuerzan el reparto secundario de la película biográfica.

De acuerdo con Variety, al cast de la biopic de Snoop Dogg (que se estrenará bajo el título de Snoop) se integran Swayvo Twain, Bentley Green y G Perico. Este trío interpretará a Biggie, RBX y Big Reecie Cup, respectivamente.

Swayvo Twain interpretará a Biggie / Foto: Instagram/1swayvotwain



¿Cuándo se estrena la biopic de Snoop Dogg?

Claro, el personaje que más llama la atención es el de Twain, ya que se trata de nada menos que Notorious B.I.G, uno de los raperos más influyentes y que fue parte (de manera fatal) del intenso enfrentamiento entre la Costa Este y la Costa Oeste, en la que también murió asesinado Tupac Shakur.

Pero bueno, ese asunto, así como la relación de amistad entre Snoop y Biggie seguro serán abordados en esta biopic Snoop, la cual es dirigida por Craig Brewer, basándose en el guion original de Joe Robert Cole. El estreno será en un año: el 6 de agosto de 2027.

Otros nombres que se han dado a conocer para el elenco de Snoop, la biopic de Snoop Dogg:

Myles Bullock – Dr. Dre

Lauren London – Beverly Tate, madre de Snoop

Camron Jones – Tupac Shakur

Camron Jones interpretará a Tupac Shakur / Foto: Instagram/camronjones