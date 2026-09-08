Para promocionar la temporada 29 de South Park, los creadores anunciaron que cambiará ek nombre de la serie animada a South America en "honor" a los cambios que el presidente Donald Trump ha hecho a distintas denominaciones geográficas como la del Lago Ontario y Golfo de México, ambos con sus respectivos America.

South Park, la polémica serie animada, vuelve a echarle leña al fuego con su ya conocida relación satírica contra el presidente Donald Trump. Pero ahora no es trata de una aparición del mandatario en la serie, sino de una movida irónica: cambiaron su nombre a South America.

Sí. Parece que South Park decidió tomarse demasiado en serio eso de que todo debe llevar la palabra “America”. Fue así como Trey Parker y Matt Stone anunciaron que la serie cambiará su nombre a South America como parte de la promoción de su temporada 29.

El anuncio llega después de las recientes iniciativas de Donald Trump al firmar órdenes ejecutivas que exigen el cambio de nombre de distintas denominaciones geográficas.

Entre ellas están el Golfo de México, rebautizado por la administración estadounidense como “Gulf of America”, y el Lago Ontario, al que Trump también ha intentado llamar “Lake America”. Recientemente, el presidente incluso sugirió cambiar el nombre del estado de New Mexico a “New America”.

South Park se convierte en South America

La noticia fue presentada con el característico humor de los creadores. Parker y Stone aseguraron que el cambio está “inspirado” por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, en referencia a la manera en que ambas compañías han actualizado sus mapas para reflejar los nuevos nombres impulsados por el gobierno estadounidense.

Trey Parker y Matt Stone // Foto: IMDb

Pero la broma no terminó ahí. Los creadores también aprovecharon para lanzar un dardo contra Paramount, compañía matriz de Comedy Central, a la que se refirieron sarcásticamente como “Skydance Capitulation”.

La imagen promocional de la nueva temporada juega directamente con la idea: el letrero de South Park aparece modificado con la palabra “AMERICA”, como si alguien hubiera decidido resolver los problemas geográficos de Estados Unidos a punta de stickers.

South Park Temporada 29 // Foto: IMDb

Una nueva temporada con Trump en la mira

El cambio de nombre llega pocos días después de que South Park consiguiera su quinto Emmy a Mejor Programa Animado, consolidándose como una de las series de animación más longevas y provocadoras de la televisión estadounidense.

La serie no ha tenido precisamente una relación tranquila con Trump durante sus temporadas más recientes. Parker y Stone han convertido al presidente en uno de los principales blancos de su sátira, llevándolo a situaciones cada vez más absurdas.

South Park // Foto: IMDb

La temporada 29, ahora promocionada bajo el nombre de South America, llegará el 16 de septiembre a Comedy Central. Por ahora, el cambio parece ser principalmente parte de la broma promocional, ya que la serie continúa apareciendo como South Park en plataformas como Paramount+.

Y sí: si Trump puede cambiarle el nombre a medio mapa, South Park también puede hacerlo.