¿Y la seguridad? Identifican a sujeto que asistió armado al América vs Pumas en el Azteca

¿De quién es la responsabilidad? El Clásico Capitalino entre América y Pumas en el Estadio Azteca dejó mucho más que el golazo de Richard Sánchez y la victoria de las Águilas. Resulta y resalta que hubo un chistoso al que se le ocurrió entrar al estadio armado y poner en riesgo a miles de personas.

El reportero Carlos Jiménez publicó el video en el que el hombre, ya identificado como Diego Real, “presumió“ que vio el partido con un arma entre sus pertenencias: “A chile voy a matar a unos americanistas“, dijo en el video que circuló durante varias horas en redes sociales.

Sin embargo, al darse cuenta de que la grabación se hizo viral el sujeto en cuestión decidió eliminarla y de paso su cuenta de Facebook. Por su parte, Jiménez pidió que si alguien conoce o identifica a esta persona, lo reporte a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

“VOY a MATAR a UNOS AMERICANISTAS”

Así presume este sujeto, q metió una pistola y la tenía en uno de los palcos del @EstadioAzteca

Así se lucía mientras familias y aficionados veían el juego entre @ClubAmerica y @PumasMX

Si ud lo reconoce, repórtelo con @SSC_CDMX o @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/XSd6UIUkoL — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 5, 2021

¿Y los protocolos de seguridad para el América vs Pumas en el Estadio Azteca?

Si uno va al Estadio Azteca con un boleto pagado y a una zona que no sea palco, los filtros de seguridad son fuertes y se refuerzan todavía más en partidos como el América vs Pumas. Ya sea en juegos de rama varonil o incluso de femenil y de Selección Mexicana en general, hay objetos que no pueden pasar.

Ya sea el cable del cargador para un celular, maquillaje en general, unos audífonos o una pila externa no se permiten de un tiempo para acá. Por si fuera poco, hubo usuarios en redes sociales que expresaron su molestia porque incluso se les retiran cinturones o bufandas antes de pasar los primeros filtros del inmueble.

¿Pero qué pasa cuando una persona ingresa a un palco? La mayoría de estas zonas exclusivas cuentan con su propio estacionamiento, por lo que la gente pasa sin mayor problema en su automóvil y, en pocas palabras, las revisiones no existen.

La ventaja que ofrecen los palcos es que el Estadio Azteca conoce a sus dueños independientemente de que se trate de un Clásico Capitalino u otro partido. Los dueños pueden rentarlos, pero de una u otra forma parece sencillo dar con los responsables.

Y al final, esto no fue lo único que ocurrió el domingo en el inmueble. La seguridad se vio superada por un espontáneo, las barras y la violencia, por lo que América y Pumas ya fueron sancionados por la FMF.