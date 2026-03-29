Lo que necesitas saber: Tottenham suma 13 partidos sin victoria en la Premier League

Tottenham tiene siete partidos para evitar el descenso en la Premier League y la primera medida para llegar a ese objetivo fue darla las gracias Igor Tudor, quien no pudo ganar un solo partido al frente de los Spurs y que ahora están a solo un punto de meterse a la zona de descenso.

Tudor no pasa buenos momentos a nivel personal, pues hay que recordar que el timonel no se presentó a la conferencia de prensa después del partido contra Nottingham debido al fallecimiento de su padre.

Tabla general de Premier League

Tottenham se despide de Igor Tudor y busca DT

A través de un comunicado, Tottenham informó que la salida de Igor Tudor se dio de mutuo acuerdo, justo en el parón de actividades por la Fecha FIFA, y con él también se va el entrador de porteros y el preparador físico.

“Podemos confirmar que se ha acordado de mutuo acuerdo que el entrenador Igor Tudor abandone el club con efecto inmediato.

Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci también han dejado sus respectivos puestos de entrenador de porteros y preparador físico.

Agradecemos a Igor, Tomislav y Riccardo su dedicación durante las últimas seis semanas, en las que trabajaron incansablemente. Asimismo, lamentamos profundamente la pérdida que Igor ha sufrido recientemente y le enviamos nuestro apoyo a él y a su familia en estos momentos difíciles“

Igor Tudor fuera del Tottenham

Tottenham no ha ganado en el 2026

En lo que va del 2026, Tottenham suma 13 partidos consecutivos sin victoria en la Premier League y esta racha ya cobró los puestos de dos entrenadores. Thomas Frank fue despedido después de la derrota de la jornada 26, contra Newcastle, tras acumular ocho juegos sin victoria (cuatro empates y cuatro derrotas).

Eb su lugar se quedó Igor Tudor para “el resto de la temporada”, sin embargo, Tudor se va tras sólo cinco partidos (cuatro derrotas y un empate) en Premier League, además de la eliminación en Octavos de Final de la Champions League.

Tottenham informó que en breve comunicaría el nombre del nuevo estratega, quien tendrá la misión de evitar el descenso y parar esta hemorragia de partidos sin triunfo.