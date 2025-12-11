¿Es para tanto? Tres chavos incendiaron el estadio de su equipo por descender en Finlandia

Lo que necesitas saber: El Haka es uno de los equipos más ganadores de Finlandia con 9 títulos de liga, pero su estadio quedó inutilizable

Es un hecho que en México hace falta el ascenso y descenso, y qué chido que va a regresar. Pero en Finlandia ocurrió algo que para nada se debe repetir en ningún estadio del mundo por mucho que duela descender.

El estadio del FC Haka fue incendiado luego de perder la categoría, algo que el club califica como un golpe durísimo a sus finanzas, historia y estructura. Es un equipo histórico en ese país, pero no es como que le sobre el dinero y de hecho están juntando donativos para volver a tener dónde jugar.

Foto: FC Haka

Incendian estadio del FC Haka tras descender en Finlandia

Porque sí, que tu equipo descienda duele, duele mucho, pero nada justifica hacer algo así. FC Haka consumó su descenso el pasado domingo 7 de diciembre, y posterior a eso, tres adolescentes prendieron fuego a la tribuna principal de su inmueble. Uno de ellos, de solo 15 años, fue quien confesó lo que hicieron.

El fuego consumió toda esa tribuna, dañó parte del campo y las imágenes son espantosas. No hay que irle al FC Haka, para ser honestos ni siquiera sabíamos que existía ese equipo, pero como aficionado al futbol, es triste ver un estadio quemándose de esa manera.

“Esto es impactante si pensamos lo importante que es el Tehtaas en el futbol finlandés. Este tipo de comportamiento, donde no te importa la propiedad ajena es indignante. Desafortunadamente el mundo es así”, declaró Olli Huttunen, director deportivo del FC Haka.

Crean membresía para ayudar con la reconstrucción del estadio del FC Haka

El equipo no tardó en sacar comunicado oficial, pero dijeron que los daños económicos son incalculables porque no hay de otra, habrá que demoler la tribuna principal y también se dañaron distintos objetos de un almacén.

Los jugadores podrán tener su preparación para la siguiente temporada sin contratiempos, pero para poder jugar en su estadio, se necesitará mucho dinero.

Es por ello que ya crearon una membresía especial que cuesta entre 25 y 500 euros, dinero con el que se levantará de nuevo la tribuna principal del estadio. Quienes se unan a la comunidad con esa membresía, obtendrán playeras usadas por el equipo (donadas por los jugadores), entradas para la siguiente temporada, y artículos de colección que solo el club podía tener en su poder hasta ahora.

Foto: FC Haka

FC Haka, un grande de Finlandia

Guardando todas las proporciones, el descenso del FC Haka en Finlandia equivale más o menos a lo que pasó con River en Argentina, o como si Cruz Azul descendiera en la Liga MX. Por eso le dolió tanto a su afición.

Fundado en 1934, tiene 9 títulos de liga y 12 Copas, siendo uno de los más ganadores de ese pequeño país. Además ha estado cerca de clasificar a la fase final de la Champions League, llegando a la segunda ronda de playoffs varias veces.

Desde el día uno de su descenso presentaron un proyecto deportivo con el objetivo de volver a primera división lo antes posible, y vaya que será una gran historia de resiliencia y coraje cuando lo hagan en su renovado estadio.