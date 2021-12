Inseguridades, toxicidad y estrés: La realidad de los mecánicos de Fórmula 1

La Fórmula 1 es un mundo con muchos ángulos, pero definitivamente no sería lo que conocemos sin sus mecánicos. Los pilotos se llevan reflectores, halagos y reconocimientos aunque su trabajo va de la mano de todo un equipo que trabaja en el ‘detrás de cámaras’ para que las cosas salgan bien en la pista. Protagonistas o no, son la parte más importante de cada escudería y su realidad no es color de rosa.

Las dinámicas con los pilotos son un atractivo importante para las nuevas generaciones. Aun así, son pocos los equipos que consideran al resto de su personal para las mismas. Por ejemplo, Ferrari lo hizo durante 2021 con Carlos Sainz y Charles Leclerc acompañados por hombres y mujeres que desempeñan labores diferentes a correr cada fin de semana.

Pero esto va más allá. Un campeonato de constructores en Fórmula 1 depende de los mecánicos y de un gran personal que trabaja día y noche para mejorar los autos. Bien lo dijo Christian Horner: ese es el título que representa mayor ingreso para premiar a los trabajadores que no están en la pantalla… se convierten en héroes anónimos que reaparecen durante los festejos.

La importancia de la salud mental de los mecánicos de Fórmula 1

Para conocer un poco más sobre la vida de los mecánicos en Fórmula 1, Motorsport entrevistó a uno de ellos, quien contó su experiencia desde el anonimato. Sus palabras relatan la cruda realidad de estos personajes, que si bien se ven poco en las transmisiones, logran lo imposible como paradas en boxes de dos segundos o arreglan monoplazas en tiempo récord.

2021 representó un parteaguas en cuanto a salud mental en el deporte. Algunos pilotos de Fórmula 1 trabajan con terapias desde hace tiempo, aunque no pasa lo mismo con los mecánicos. El estrés, la presión y el tiempo lejos de la familia cobra factura poco a poco, pues el trabajo no termina con una temporada, sino que comienza de cero para el año siguiente.

“Sin embargo, la concienciación sobre la salud mental en las redes sociales de los equipos suele ir hacia los pilotos, pero no al resto de su personal. Da la impresión de que los altos cargos no quieren evaluar a sus mecánicos o ingenieros porque les asustan los resultados.

“Un mecánico no es lo suficientemente importante como para preocuparse por él y gastarse dinero extra. Eso hace que algunos tengamos la sensación de que si ocurre un problema mental, y conozco a compañeros que les ha pasado, no hay ningún apoyo adicional para nosotros, nadie va a ayudarnos“, sentenció la fuente de Motorsport.

Y es que no bromeamos cuando decimos que los tiempos son complicados. Este mecánico contó que las jornadas son de al menos 12 horas, por lo que solo regresan a casa para dormir un poco. Las comidas no son la excepción: “A veces no hay ni media hora para comer, sientes que tienes que engullir la comida para volver al trabajo“.

Prejuicios, humor negro y aislamiento

Otra consecuencia de ignorar la salud mental son los prejuicios. Un mundo dominado en su mayoría por hombres no podía estar exento de comentarios que desatan inseguridades. Y es que los mecánicos de Fórmula 1 suelen ocultar su sentir ante las bromas o comentarios ‘chistosos’ para que su trabajo no se vea afectado.

“He visto muchas veces que algo divertido se ha pasado de la raya y ha traspasado los límites del humor. Puede tener un impacto negativo en algunos dentro del garaje porque tienen inseguridades respecto a su apariencia, sexualidad o situación laboral. Resaltar esas inseguridades puede llevar a la depresión, y todo lo que conlleva, como el aislamiento social o un estilo de vida poco saludable“, explicó el que dialogó con Motorsport.

Por si fuera poco, la triste realidad es que esto está lejos de ser una preocupación para los altos rangos en el Gran Circo. Es preferible despedir a un elemento e incorporar a otro, que realmente dar seguimiento a lo que una persona vive dentro del paddock.

“Cuando la gente habla del estrés y la tensión del extenso calendario en Fórmula 1, te dicen que si no te gusta puedes marcharte; incluso algunos jefes de equipo lo han dicho. Esa actitud demuestra que no están en contacto con la realidad de lo que se necesita en la F1. Aparece la creencia de que se puede introducir nuevo personal como reemplazo, como si fueran bombillas nuevas“, sentenció el mecánico.