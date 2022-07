Bravos de Juárez vivió un Clausura 2022 de pesadilla, pues ni el Tuca Ferretti pudo darle la vuelta a una situación bastante complicada y terminaron últimos del cociente.

A la directiva seguramente no le gustó pagar una multota económica, porque no fue poco el dinero que tuvieron que desembolsar, pero hay que ver el lado positivo… por lo menos no descendieron.

Foto: Agencia Mexsport

Para el Apertura 2022, la directiva trató de cambiar las cosas, porque realmente no lo podían hacer peor y cuando uno llega al fondo del hoyo, lo único que queda es subir… eso lo hicieron los Bravos.

Le dieron las gracias al Tuca Ferretti y trajeron a Hernán Cristante como pieza central del proyecto deportivo. Peeeeeeero, nada se puede lograr sin un buen equipo.

Afortunadamente para ellos, un nuevo contrato de TV se asomó en su horizonte y Fox Sports les dio unos cuantos buenos millones para armar una plantilla totalmente de lujo.

Foto: Getty Images

Bravos, sin tanto gasto, pero con fichajes claves para el Apertura 2022

David Medrano mencionó en su columna de Récord, que los Bravos recibieron 40 millones de dólares por derechos de televisión, algo que ayudó a formar un equipazo.

Sumaron a jugadores buscados por equipos como América, pero a Bravos, Darwin Machíz le dio el sí para llegar a la Liga MX, además, las Águilas le mandaron a Mauro Lainez.

Foto: Especial

También sumó a Jesús Dueñas, uno de los mediocampistas más regulares de Tigres y a Javier Salas, un consolidado de la Liga MX, y por si fuera poco, también se llevaron a Alfredo Talavera como su portero.

En total han gastado alrededor de 8 millones de dólares, que contando lo que le dieron y lo que perdieron, salen ganando. Peeeeeeeero, esto no termina aquí, porque siguen en busca de refuerzos.

Quieren a Carlos Salcedo y para convencerlo le quieren dar el mejor contrato de la Liga MX para un defensor, por encima del que tiene Héctor Moreno con Rayados… están aplicando un: “Aquí lo que sobra es dinero“.