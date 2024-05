Lo que necesitas saber: El Ipswich marcó 92 goles a favor y tan solo recibió 57 en contra durante su temporada en el Championship.

El Ipswich Town está viviendo en un cuento de hadas. Después de 22 años de ausencia logró ascender a la Premier League y solamente necesitó de una temporada en el Championship para asegurar su boleto en primera división junto con el Leicester.

El momento no pudo ser más ‘perfect’, como la canción de su gran aficionado, Ed Sheeran. La victoria 2-0 sobre el Huddersfield en el Portman Road que ha sido su casa desde 1984, pintó de azul cada centímetro de la cancha y tribunas.

Ipswich, subcampeón del Championship / Fotografía Getty Images

Dos ascensos consecutivos del Ipswich

El Ipswich Town estuvo ‘atorado’ en la League One por cuatro años. Y fue hasta la temporada 2022/23 que consiguieron el ascenso al Championship gracias al liderazgo y visión de Kieran McKenna, quien solo necesitó un año en segunda división para llevar a sus pupilos a la Premier League.

Y es que no es cosa menor. Cuando los queridos ‘Chicos del Tractor’ llegaron al Championship nadie apostaba por ellos para verlos en primera, sin embargo, después 46 jornadas cosecharon un total de 96 puntos con 28 victorias, 12 empates y 6 derrotas. Estuvieron 1 punto debajo del Leicester y muy cerca de ser campeones.

Fotografía Getty Images

El liderazgo y experiencia de McKenna guió al Ipswich

McKenna no es ningún novato. Desde el 2010 ha sido entrenador de las fuerzas básicas de varios equipos como el Nottingham Forest, Leicester, Tottenham y Manchester United. Fue a finales del 2021 cuando Kieran dejó su puesto en los ‘Red Devils’ como segundo entrenador para unirse al Ipswich, en busca de volver a la gloria.

Su experiencia como mano derecha de Ole Gunnar Solskjær, José Mourinho, Ralf Rangnick y Michael Carrick durante sus años en Manchester fue de gran ayuda para llevar ese aprendizaje al banquillo del Ipswich.

Kieran McKenna, entrenador del Ipswich / Fotografía @SkyBetChamp

Para poner un ejemplo de todo lo que Kieran ha hecho con su equipo tenemos a Leif Davis el líder de asistencias de todo la temporada con 18 y que según sus propias palabras fue su entrenador quien lo ayudó a perfeccionar sus pases: “Me ha ayudado mucho en la toma de decisiones y en saber qué pase elegir. No estoy simplemente agachando la cabeza y cruzando. Me ha desarrollado en muchas otras maneras: mi cabezazo, mi defensa uno contra uno” dijo Davis.

Su exigencia está a la altura de Marcelo Bielsa

De una lista con aproximadamente 450 candidatos, Ed Schwartz, director y Mark Ashton director ejecutivo del Ipswich eligieron a McKenna. Kieran se mudó a un hotel que estaba a 15 minutos del estadio y caminaba hasta allá todos los días.

Meses después su familia dejó Manchester para reunirse con él, una vez que decidió tomar con toda la seriedad del mundo el mando del Ipswich. Destacó con su sistema de juego físico y con amplia resistencia, además de su clásica alineación de 4-2-3-1. A diferencia de otros de sus colegas, Kieran no busca quedarse con la posesión del balón solo porque sí.

Con Kieran al mando, el equipo logró marcar 92 goles a favor y tan solo recibió 57 en contra, su rendimiento y efectividad era de los mejores de todo el Championship.

Y para Lief Davis su forma de trabajar es bastante parecida a la de Marcelo Bielsa. “Él es exactamente el mismo. Sus exigencias en los entrenamientos, su intensidad en los entrenamientos, la forma en la que quiere que todos sean mejores. Quiere que los jugadores estén realmente en forma. “Si no quieres postularte”, dice, “es mejor que no estés aquí”. Eso me conviene porque me encanta correr” explicó Davis, quien ha trabajado con ambos entrenadores.

Las mejoras en el Ipswich que pidió McKennan

Kieran supo trabajar con lo que tenía y en lugar de buscar los grandes fichajes, optó por pedirle a la directiva mejorar las instalaciones del equipo. Gracias a él se instalaron un par de canchas de césped híbrido de la mejor generación en el campo de entrenamiento.

Por si fuera poco, presionó a la directiva a invertir 2.5 millones de euros para cambiar el pasto del Portman Road.

La permanencia de Kieran en Ipswich

Y tras su buen trabajo al frente de los ‘Chicos de los tractor’, ha captado la atención de varios equipos como el West Ham y el Brighton, sin embargo, Kieran se mantiene fiel a su equipo y asegura que se mantendrá con ellos.

“Me encanta estar aquí. Estoy muy orgulloso de ser el entrenador de este club de fútbol, ​​he dado mucho de mí y estoy muy concentrado en disfrutar ese viaje. Las especulaciones han estado ahí durante los últimos dos años, para ser honesto, y he mostrado lealtad al club. Me alegro de haberlo mantenido. Hay algunos pasos grandes y emocionantes por venir” Kieran McKenna, entrenador del Ipswich

Y aunque en los planes de McKenna estaba regresar al equipo a la Premier ni el mismo esperaba que fuera tan rápido, “Ha llegado antes de lo que nadie hubiera esperado” dijo durante las celebraciones de sus pupilos.

