Lo que necesitas saber: Irak legará a México el 21 de marzo tras 16 horas de vuelo desde Jordania

La Selección de Irak dio a conocer la lista de 26 jugadores con los cuales le hará frente al partido del repechaje rumbo al Mundial 2026, el próximo 31 de marzo, en la ciudad de Monterrey, México, después de resolver la parte logística para su traslado.

Irak había puesto en duda su partido del 31 de marzo debido al cierre del espacio aéreo en su territorio, así como el de otros países, debido al conflicto en Medio Oriente por los ataques de Irán, en respuesta a la ofensiva de Israel y Estados Unidos. Por ello, la federación había pedido ayuda a la FIFA a través de una serie de propuestas para aplazar el encuentro.

Irak pide ayuda a la FIFA / @IraqNT_EN

La ruta que seguirá Irak para llegar a Monterrey

Finalmente Irak cuenta con un plan para salir del país y ponerse en ruta hacia Monterrey y éste se pondrá en marcha el viernes 20 de marzo. Ese día los futbolistas saldrán hacia Amán, la capital de Jordania. El recorrido será de cerca de nueve horas vía terrestre y de ahí tomarán un vuelo directo hacia la capital del estado de Nuevo León, en México.

El vuelo tendrá una duración de al menos 16 horas, por lo cual se espera que los jugadores, staff y cuerpo técnico de la Selección de Irak arriben a Monterrey el sábado 21 de marzo.

Tras ese largo viaje, la Selección de Irak descansará el día 22 de marzo y será hasta el lunes 23 cuando inicie entrenamientos, cuyo primer objetivo será aeróbico para adaptarse a la altura de la ciudad de Monterrey.

El día 26 se llevará a cabo el primer partido del repechaje, entre Bolivia y Surinam, y será desde ese día cuando empiece a analizarse al rival al que enfrentarán el día 31.

Irak calificó al repechaje del Mundial / @IraqNT

Irak viene sin su portero titular

El técnico de la Selección de Irak, Graham Arnold dio a conocer la lista de los 26 futbolistas que harán el viaje a Monterrey, y destaca la ausencia de Jalal Hassan, el portero titular, quien fue descartado debido a una lesión.

Se sabe que una vez instalados en Monterrey, Irak buscará disputar un partido amistoso contra algún equipo de la región, aprovechando la pausa en la Liga MX, por la Fecha FIFA.

Irak busca regresar a una Copa del Mundo después de 40 años. La última vez que jugó un Mundial fue precisamente en México, en la edición de 1986, y de conseguir su calificación será integrado al Grupo K, con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Los jugadores de Irak convocados al repechaje

La lista de Irak

Porteros: Fahad Talib (Al-Talaba), Ahmed Basil (Al-Shorta) y Kamil Saadi (Erbil).

Defensas: Zaid Tahseen (Pakhtakor), Akam Hashim (Al-Zawraa), Munaf Younis (Al-Shorta) y Ribin Sulaka (Thaiport).



Zaid Tahseen (Pakhtakor), Akam Hashim (Al-Zawraa), Munaf Younis (Al-Shorta) y Ribin Sulaka (Thaiport). Medios: Aymar Sher (Sarpsborg de Noruega), Marco Faraj (Venezia de Italia), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra de Emiratos Árabes Unidos), Zidan Iqbal (Utrecht), Kevin Yaqoub (Aarhus) y Amir Al-Ammari (Cracovia)