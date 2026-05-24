Lo que necesitas saber: Irene Guerrero marcó los goles clave para el doblete del América Femenil: Liga MX Femenil y Concachampions

Atribuirle a una sola jugadora lo que acaba de ganar América Femenil, es imposible. Pero lo de Irene Guerrero merece mención aparte, pues fue la autora de los dos goles que le dan dos trofeos a las Águilas en una semana.

Irene Guerrero y los goles clave para que América femenil consiguiera el doblete Liga-Concachampions

Y es que Irene Guerrero abrió el marcador en la final de vuelta de la Liga MX Femenil, cuando los fantasmas se asomaban en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Ese gol abrió el camino para la remontada que les dio la tercera estrella luego de varias finales perdidas de forma consecutiva.

Ahora anotó el 4-3 que resultó decisivo para que América superara a Washington Spirit en la final de la Concachampions, justo cuando el partido se encontraba en un volado para cualquiera.

Toda jugadora fue importante, toda jugadora merece una felicitación, pero Irene Guerrero apareció en los momentos más difíciles para el América Femenil y su festejo mostrando el escudo de su camiseta con orgullo y fuerza, muestran su amor por los colores. Por eso tiene un lugar especial en este histórico doblete.

América vs Rayadas Liga MX Femenil / Mexsport

“Este equipo se merecía títulos”: Irene Guerrero

Estamos ante una jugadora que ya tiene o no tarda en conseguir el título de ídola del americanismo. Gran parte de ello por su humildad, pues luego de ser clave para el doblete, atribuyó todo al trabajo del equipo.

“Es una victoria de equipo. Me quedo con el trabajo de todas las compañeras desde el minuto 1; la afición que no ha parado de apoyarnos, esta victoria va para ellos”, declaró para ESPN.

Por supuesto no olvida las finales perdidas, pero dejó claro que ellas sabían que tarde o temprano llegarían esos trofeos.

“Este equipo se estaba mereciendo ya ganar títulos, ahora se está viendo todo el trabajo reflejado que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo. Qué bueno brindarle títulos al club”.