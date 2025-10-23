Lo que necesitas saber: Isaac del Toro está rankeado en el tercer lugar de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Algo que muchos amantes del ciclismo esperaban, luego de la fabulosa temporada que está teniendo Isaac del Toro, se cumple: el joven ciclista corriendo en nuestro país, como parte del Campeonato Nacional de Ciclismo.

Fotografía @TeamEmiratesUAE

Isaac del Toro gana el contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo en México

Y algo que también muchos esperaban, era verlo ganar, cosa que hizo. Isaac del Toro se llevó la primera prueba del evento este 23 de octubre, el contrarreloj, con un tiempo de 25:25.74.

Edgar Cadena (26:38.80) y Eder Frayre (26:49.74) completaron el podio, en una prueba que confirmó que el ‘Torito’ es el mejor ciclista mexicano del país y por eso está nominado al Vélo D’Or, que reconoce al mejor ciclista del mundo en toda la temporada (equivalente al Balón de Oro en el futbol, por poner un ejemplo).

Foto: @conadeoficial

¿Cuándo y dónde vuelve a competir Isaac del Toro en México?

La CONADE confirmó la presencia de Isaac del Toro en dos pruebas del Campeonato Nacional de Ciclismo, el cual se realiza en Ensenada, Baja California… tierra natal de la joya del deporte de las pedaleadas.

De acuerdo con el anuncio, la competición está dividida en contrarreloj y ruta élite, y como Isaac del Toro ya ganó la primera, ahora va por la segunda.

Nuestro ‘Torito’ vuelve a correr el 25 de octubre y claramente es el favorito para volver a llevarse la prueba. ¿O será que alguien logra vencerlo?

Isaac del Toro en México / Imagen: @TeamEmiratesUAE

Isaac del Toro llega a México como tercero en el ranking de la UCI

“Aún no hemos terminado… ¡y Torito tampoco! Nos complace anunciar que Isaac del Toro participará en el Campeonato Nacional Mexicano esta semana!”, anunció el UAE Team Emirates, equipo al que pertenece el ciclista mexicano.

Isaac del Toro llega a nuestro país para aumentar el récord de victorias que lleva en 2025: 16, hasta el momento… las cuales lo ubican en el tercer lugar del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI)

En el American Tour Ranking, Isaac está en el primer lugar, por delante de los estadounidenses Brandon McNulty y Matteo Jorgenson.





