Lo que necesitas saber: Isaac del Toro es el tercer mejor ciclista en el ranking de la UCI.

¡Torito de oro! Isaac del Toro ganó el Giro de Veneto con un cierre espectacular, pero no es cualquier victoria. Fue el triunfo número 95 para el UAE Team Emirates en la temporada y el 16 en su cuenta personal. IM-PA-RA-BLE.

Una clarísima muestra del talento tan grande que tiene Isaac y por nada se metió hasta el top tres del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) junto a su compañero de equipo Tadej Pogačar.

Fotografía @TeamEmiratesUAE

Así fue la victoria de Isaac del Toro en el Giro de Veneto

A 10 kilómetros del final del Giro de Veneto, Isaac del Toro se separó del resto de sus rivales, aceleró lo más que pudo y llegó prácticamente solo a la línea de meta. Conquistó el primer lugar con un tiempo de 3:24:29.

El segundo lugar fue para su compañero Pavel Sivakov y en tercer puesto llegó Jonas Abrahamsen. Acá les dejamos el momento de la victoria y su festejo al final.

N° Ciclista Tiempo 1° Isaac del Toro 3:24:29 2° Pavel Sivakov 3:24:51 3° Jonas Abrahamsen 3:24:52

Los 16 triunfos de Isaac del Toro en el 2025

Isaac del Toro cerró la temporada 2025 con 16 victorias en su bolsillo. Sí, durante el año se volvió costumbre verlo en la cima del podio, desde Milano – Torino hasta el Giro del Veneto. Vuelta a vuelta fue adquiriendo más experiencia y sin duda tuvo una gran evolución en su desarrollo deportivo.

Y aunque hizo grandes números de forma individual, también contribuyó con las 95 victorias del UAE Team Emirates. No importa si es en equipo o competencia individual, el mexicano sabe entregar buenos resultados.

Acá les dejamos los 16 triunfos de ‘Torito’.

Milano – Torino (1.Pro) Giro de Italia (Etapa 17) Vuelta a Austria (Etapa 2) Vuelta a Austria (Etapa 3) Vuelta a Austria (Etapa 4) Vuelta a Austria (Victoria en la clasificación general) Clàssica Terres de l’Ebre Circuito de Getxo Vuelta a Burgos GP Industria & Artigianato Giro de la Toscana Gran Premio città di Peccioli – Coppa Sabatini Trofeo Matteotti Giro dell’Emilia Gran Piemonte Giro del Veneto

Te queremos mucho Isaac del Toro (No importa cuando lo leean) / Imagen X

Todas esas victorias junto a sus otros resultados lo tienen en el tercer lugar del ranking de la UCI. Sin duda Isaac se robó los corazones de la afición con cada triunfo y kilómetro recorrido.