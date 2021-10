Los Jacksonville Jaguars se apuntaron un triunfo dramático sobre los Miami Dolphins y el héroe del partido fue, por mucho, Matthew Wright, quien pone de manifiesto la valía de los pateadores en la actualidad, pues convirtió tres goles de campo, que le dieron a los Jaguars nueve puntos, además de los puntos extra de touchdown.

Matthew Wright se encargó de empatar el partido en el último cuarto y después convirtió los tres puntos que marcaron la diferencia ante los Dolphins, pero ojo con la obra maestra de la jugada del empate, pues el ovoide hizo un efecto que recordó aquel gol del brasileño Roberto Carlos, ante Francia, en 1998.

Y es que los jugadores de los Dolphins, así como varios aficionados, comenzaron a festejar cuando vieron que el ovoide iba hacia fuera del goalpost, sin embargo, el balón hizo un efecto mientras se acercaba al poste y finalmente entró para darle a los Jaguars los tres puntos.

HE HOOKED IT IN!@Jaguars tie it up with a WILD 54-yard field goal. #DUUUVAL

— NFL (@NFL) October 17, 2021