Lo que necesitas saber: Jaime Jáquez es el primer mexicano elegido en la primera ronda del draft de la NBA

La temporada 2023-24 de la NBA es de aquellas que hay que guardar en la memoria por lo trascendental que puede ser para el deporte mexicano con Jaime Jáquez, quien es el primer jugador mexa en ser elegido en la primera ronda del draft y que en su primera temporada la rompe con el Miami Heat.

El 3 de enero del 2024 jugó contra los Lakers y le tocó marcar a LeBron James e hizo un trabajo fantástico a tal grado que por momentos se vio frustración en el rostro de la estrella de la NBA.

Jaime Jáquez vs LeBron James

Jaime Jáquez, el mexicano que brilla en la NBA

Jaime Jáquez tiene nacionalidad mexicana gracias a sus abuelos, quienes llegaron a Estados Unidos hace varas décadas. Sus padres nacieron en dicho país y ahí mismo se desarrolló Jaime, quien ha jugado para la Selección Mexicana.

Sus padres, Angela y Jaime, se conocieron jugando basquetbol y fue su padre quien lo entrenó hasta la secundaria, de modo que el deporte ráfaga ya está en las venas del ahora jugador de Miami, donde ha dejado una grata impresión como novato.

Jaime Jáquez Lakers vs Heat

Los expertos opinan sobre Jaime Jáquez

Al respecto charlamos con Eduardo Ruiz, Enrique Garay, el ‘Coach’ Morales y Álvaro Martín, las voces de la NBA en Prime Video, quienes nos dieron un panorama de lo que es y lo que puede llegar a ser Jaime Jáquez.

Eduardo Ruiz: Jáquez estuvo marcando a una de las máximas figuras que ha tenido la NBA en todos los tiempos, porque polariza. Puedes seguirlo y puedes no quererlo, pero sabes quien es LeBron James y sabes lo que ha hecho, y que te pongas con una super estrella y tengas una noche fantástica como tuvo Jaime te habla sobre un proceso y la confianza que tienen en su talento, porque el talento no tiene nacionalidad. Lo tienes o no.

Es fantástica la historia de Jaime, pero esto es solo un reflejo de lo que es la NBA. Si quieres competir a este nivel y mantenerte, tienes que trabajar, tienes que ser una persona con mucha ética laboral para estar en este nivel. Jaime está en un nivel muy bueno, esperemos en unos tres o cuatro años para poder decir que Jaime Jáquez es el rostro de la NBA.

Lolo Ortiz sobre Jaime Jáquez

Enrique Garay: Estoy fascinado con lo que está pasando con Jaime. Su talento va más a allá de lo que esperaba. Cuando lo reclutaron en el draft dudaba que fuera pare de la primera ronda, y fue reclutado por Miami Heat, y luego que lo reclute Pat Riley. Te voy a decir una cosa, Par Riley reclutó al Magic para los Lakers y ahora recluta a Jaime Jáquez para Miami, las conclusiones sácalas tú…

Cuando enfrentó a LeBron James me acordé de Eduardo Nájera, que marcaba a los más altos y alguna vez marcó a Shaquille O’Neal, y eran como 40 kilos de diferencia, pero ahí estaba Lalo tratando de empujarlo. Nájera marcó a Yao Ming y me recordó aquellos momentos.

Enrique Garay sobre Jaime Jáquez

Coach Morales: He estado siguiente la carrera de Jaime Jáquez desde que estaba en la Universidad de California y vi a un jugador que año tras año maduraba hasta llegar al año senior, y se le veía un futuro en la NBA, pero me sorprende lo rápido en que se convirtió en un jugador importante del Miami Heat.

Hay jugadores estrella que juegan casi todo el partido, hay otros que sólo juegan en partidos muy abiertos que casi no juegan y están los jugadores de rotación, que son muy importantes, uno de esos ocho o nueve jugadores que van a jugar sí o sí, sin importar la trascendencia del partido y Jaime se ha ganado ser parte de la rotación del Miami Heat y ahora lo debe mantener.

Y no hay razón para que no la deba mantener porque defiende, es atlético, piensa el juego, anota, pasa bien, sigue las instrucciones del entrenador. Él lee el basquetbol como si fuera un veterano, entonces todo eso me ha sorprendido.

Caach Morales sobre Jame Jaquez

Álvaro Martín: Hay un cazatalentos del Miami Heat que se llama Adam Simons, no sé donde vive, pero para mí que vive en un avión. Lo encontré y lo traté por primera vez en Barcelona, yo estaba de vacaciones y le pregunté sobre el biotipo del jugador del Miami Heat y él hablaba de inteligencia emocional, madurez, competitividad tremenda, curiosidad que se traduce en la capacidad de aceptar instrucciones o incluso órdenes.

Alguien tiene que escribir un perfil acerca de por qué decidió estudiar historia por cuatro años. Es muy, muy, muy, muy inusual que un jugador de NBA termine los cuartos años de estudio y que estudie historia. No es el tipo de concentración típica de un atleta y mucho menos de un atleta de basquet.

Álvaro Ortiz sobre Jaime Jáquez

Para mí eso habla sobre su gran arma, que es su inteligencia y se traduce en la capacidad de lectura y sobre todo anticipación. Cualquier limitante que pueda tener respecto a la capacidad atlética la compensa con esa otra capacidad. Me consta que en el Miami Heat les ha sorprendido lo que han visto. Lo habían seguido por meses y aún así quedaron sorprendidos. Ha sido un encaje perfecto entre jugador y sistema. Reitero, su principal arma es el intelecto, tiene un chip de silicio que lo hace súper rápido y lo hace con una fluidez tremenda

