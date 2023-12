Lo que necesitas saber: La Selección Mexicana solo ha llegado en dos ocasiones a Cuartos de Final de un Mundial.

Jaime Lozano ya anda bien ilusionado con el Mundial del 2026 que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, tanto que está convencido de que la Selección Mexicana llegará al ansiado y casi inalcanzable ‘quinto partido’.

Ni la falta de ataque, ni los problemas de generación de jugadas de peligro y la gran lista de deficiencias que lleva arrastrando el equipo desde hace varios años desaniman al Jimmy.

El LamborJimmy enfrentará a Nagelsmann en sus partidos de debut con Alemania – Foto: Agencia Mexsport

Jaime Lozano va por el quinto partido

En las 17 participaciones que tiene la Selección Mexicana en los Mundiales, lo más lejos que han llegado ha sido a Cuartos de Final en dos ocasiones; en 1979 y 1986, las dos ediciones que se celebraron en México, así que, sus mejores resultados los consiguió de local, situación que, según el Jimmy Lozano podría repetirse en el 2026.

“Históricamente las mejores participaciones de México en los Mundiales que han sido cuando ha sido local, si arrancará hoy (el Mundial) México seguramente haría un buen papel. México siempre se crece en su casa y ante su gente” Jimmy Lozano en entrevista para TUDN

Para Lozano contar el con el apoyo de la afición y jugar como local será una de las motivaciones más grandes de la Selección, así que, podría dar una buena sorpresa en la Copa del Mundo del 2026, con todo y que actualmente no la está pasando taaaan bien.

Participaciones de México en Mundiales

México ha llegado en siete ocasiones a los Octavos de Final, dos a Cuartos de Final y en ocho ocasiones ha sido eliminado en Fase de Grupos, la última vez fue en el Mundial de Qatar 2022, cuando la diferencia de goles con Australia y su pésimo nivel lo dejó fuera.

Mundial Fase 1930 Fase de Grupos 1950 Fase de Grupos 1954 Fase de Grupos 1958 Fase de Grupos 1962 Fase de Grupos 1966 Fase de Grupos 1970 Cuartos de Final 1978 Fase de Grupos 1986 Cuartos de Final 1994 Octavos de Final 1998 Octavos de Final 2002 Octavos de Final 2006 Octavos de Final 2010 Octavos de Final 2014 Octavos de Final 2018 Octavos de Final 2022 Fase de Grupos

México ganó sus primeros dos partidos en Copa Oro / Mexsport

“Hay una nueva generación”: Jaime Lozano

Según el Jimmy la Selección tiene una nueva generación que ha demostrado que se puede levantar de resultados adversos y lista para grandes cosas, como ganar la Copa Oro, pues aunque aquel equipo fue abucheado por su derrota ante Estados Unidos de la Nations League logró quedarse con la Copa.

“Hay una nueva generación que ya le dio la vuelta (a los malos resultados) en la Copa Oro que veníamos de perder la semifinal pero que estaba muy golpeada por la afición y la prensa, demostró mucha ambición, mucho coraje, mucha dignidad” Jaime Lozano sobre la Selección

México se coronó en la Copa Oro / Mexsport

Aunque seamos honestos, salvo dos o tres equipos el nivel de competencia de la Copa Oro no está como andar presumiéndolo, así que, claro que se le va a exigir a México ganar.

Estados Unidos en nuestra segunda casa

En los últimos años la Selección Mexicana por temas comerciales se ha dedicado a jugar el 90% de sus partidos en Estados Unidos, país en donde siguen siendo locales gracias a la gran cantidad de mexicanos que radican allá y es como su segunda casa, aunque para Jaime Lozano bien podría ser la primera.

“(Estados Unidos) Es nuestra segunda casa por no decir la primera, porque sentimos siempre el apoyo, el cariño y la buena vibra de toda la afición mexicana. Es ahora o nunca yo veo ese Mundial que vamos a jugar en Estados Unidos y México es la mejor oportunidad de nuestras vidas” Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana

El testimonio del hombre apuñalado en el México vs Qatar / Foto; Getty

Y es que a varios jugadores eso de que los abucheen en el Estadio Azteca por no jugar bien no les gusta mucho, o sea, la exigencia de su propia afición no les agrada nada, en múltiples ocasiones han dicho que lo que necesitan es que se les apoye aunque su juego no de para tanto y como en Estados Unidos la afición los consiente un poco más, Lozano ya la ve como su primera casa.

En fin, Lozano ya anda imaginando cosas chingo… y está bien, siempre que logre preparar una selección competitiva o el único resultado que conseguirá será el que le alcance con su nivel de juego, sin importar dónde juegue.

Te puede interesar