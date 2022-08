Aunque lo presentaron con bombo y platillo el pasado 21 de julio, Jaime Ordiales todavía no empieza a trabajar en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) como nuevo director de Selecciones Nacionales. ¿Cómo por? Bueno, el motivo está relacionado con su actual puesto en Cruz Azul.

Se supone que como las funciones de Ordiales en la FMF debían comenzar desde este 1 de agosto, a no pocos les sorprendió verlo en las instalaciones de La Noria pasada esa fecha.

Foto: Mexsport

Jaime Ordiales fue visto en La Noria porque sí, aún trabaja con Cruz Azul

Mucha afición se congregó en La Noria ahora que Santi Giménez anduvo por allá para despedirse de sus excompañeros, y varios se sorprendieron al ver todavía a Jaime Ordiales ahí cuando se suponía que ya no estaría ligado oficialmente con el club.

Ante ello, Marca Claro informó que el aún director Deportivo de Cruz Azul permanecerá trabajando en el equipo al menos dos semanas más, es decir, por lo menos hasta el 15 de agosto.

Cruz Azul ?



Jaime Ordiales estará trabajando con la institución por al rededor de dos semanas más @record_mexico pic.twitter.com/efMikNTNK1 — Armando Melgar (@Armand_Mel91) August 3, 2022

La razón es más o menos la que imaginas Jaime Ordiales prometió que no se iría de Cruz Azul hasta no dejar bien armado al equipo para los próximos torneos. El Apertura 2022 ya casi va a la mitad, así que no nada más están pensando en un proyecto para este certamen.

Los pendientes que no quiere dejar sin resolver antes de irse a la FMF

La llegada de Ramiro Funes Mori era uno de los objetivos de Ordiales, mismo que aunque ya se consumó, no pudo ser antes de la fecha en que se supone dejaría la dirección deportiva de Cruz Azul.

Sin embargo, aún faltan otros pendientes. Según informa el medio antes citado, el futuro director de Selecciones Nacionales tendría todavía en la mira a Alonso Escoboza, así como dar carpetazo al tema de Ángel Romero. Se quede o se vaya a Boca Juniors, Jamie Ordiales no quiere irse sin cerrar el asunto.

En fin, ya veremos si dentro de dos semanas finalmente tenemos nuevo director de Selcciones Nacionales o no.