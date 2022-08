Ya tiene varios días de que Santi Giménez dejó de ser futbolista de Cruz Azul para sumarse a las filas del Feyenoord. Sin embargo, esa pequeña herida en el corazón de la afición celeste no se ha cerrado del todo y nos permitimos venir a echarle un poco de limón.

Resulta que tal como prometió cuando se despidió de los seguidores de La Máquina antes de viajar a Países Bajos, Santi Giménez regresó a la La Noria. Pero no se ilusionen, azules, no lo hizo para volver a ponerse la camiseta celeste, sino ahora sí a despedirse como Dios manda.

El delantero mexicano vino al país para concluir algunos trámites que todavía tenía pendientes y obviamente pasó a despedirse de compañeros, cuerpo técnico, directiva, staff y toda persona con quien convivió en su paso por Cruz Azul.

“Estoy muy contento, sabía que no podía irme sin despedirme . Todo ha sido muy rápido, es muy difícil dejar Cruz Azul pero también es muy emocionante estar en Feyenoord . Hoy vine a despedirme de mis compañeros y siempre los voy a tener en mi corazón ”.

Santi Giménez expresó, de plano, que Cruz Azul se convirtió en un verdadero hogar pues ahí encontró a personas que se volvieron familia. Tanto así, que no dudó en decir que eso es lo que más va a extrañar de México.

“Voy a extrañar de Cruz Azul el día a día, compañeros, cuerpo técnico, directiva, en el vestidor, los logros; han cambiado muchos jugadores, pero cada uno me ha dejado un aprendizaje y una experiencia única… se dice que en el futbol encuentras una familia y eso he encontrado en aquí “.

Nada más no se vayan a emocionar mucho, celestes, pero Santi Giménez también dejó entrever que podria volver en un futuro a vestirse de azul por eso de se fue en muy buenos términos.

“Nunca pensé salir por la puerta de atrás del equipo que amo, por el cariño que le tengo al club y por el cariño que ellos me tienen. Yo estoy agradecido de que me han dejado salir por la puerta grande; salí muy bien del club y podemos tener un regreso dentro de unos años porque ustedes mismos saben la conexión que yo tengo con este club, desde niño vengo como aficionado y en Holanda no dejaré de apoyarlo”.