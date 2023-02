Con todo y que hubo rumores sobre una posible salida del Atlético de Madrid, Jan Oblak se mantiene como uno de los elementos más importantes del equipo. Sus atajadas fueron clave para que los dirigidos por Diego Simeone vencieran al Celta de Vigo en LaLiga y a la larga, representaron 3 puntos.

Es cierto que el portero esloveno no anotó el gol de la victoria; no obstante, tuvo 90 minutos espectaculares y se robó los reflectores con una atajada en especial. La jugada fue tan clara, que sorprendió a miles porque no terminó en gol para el Celta.

Jan Oblak, MVP en la visita del Atlético de Madrid al Celta de Vigo / Captura de pantalla

Oblak se repuso para regalarnos un atajadón

Jan Oblak fue el jugador más importante para el Atlético de Madrid en el triunfo conseguido en Balaídos. Y sin duda, la atajada cerca del minuto 60 marcó toda la diferencia para conseguir este resultado.

Iago Aspas se escapó entre los defensas colchoneros casi con facilidad y el balón se escurrió entre los brazos de Oblak hacia la portería. El máximo goleador del Celta ya estaba incluso festejando la anotación; sin embargo, el portero logró reponerse y regresar hasta sacar el balón en la línea.

Los reclamos del Celta no se hicieron esperar, pues sus futbolistas pensaron que la pelota había entrado. Así que para salir de dudas, llegó la revisión en el VAR. Las repeticiones permitieron que los árbitros se dieran cuenta de que si bien estuvo cerca, las manos de Oblak evitaron el gol y se mantuvo el empate.

Captura de pantalla

Pero eso no fue todo. La actuación de Jan Oblak fue sublime y representó el empate para el Atlético de Madrid hasta el minuto 89, cuando Memphis Depay logró abrir el marcador. El futbolista neerlandés se estrenó como colchonero y permitió que su equipo regresara a casa con el botín completo.

Así, el ‘Atleti’ de Simeone se mantiene cuarto en LaLiga, aunque sus 38 puntos lo dejan lejos del Barcelona, que es líder con 53 unidades y todavía tiene que enfrentar al Villarreal.

Primer gol de Memphis Depay con el Atlético de Madrid pic.twitter.com/hIqdgiVR0X — Pascual Ruiz Arnal (@pascualruizar) February 12, 2023