Rechacé 4 ofertas”: Javier Aguirre eligió Valencia sobre México y otros equipos

Javier Aguirre confesó que rechazó 4 ofertas de clubes de varios países, incluida una de México, para aceptar el cargo en Valencia por el arraigo que tienen él y su familia en España

Lo que necesitas saber: Valencia está en zona de descenso, pero Javier Aguirre los eligió por el arraigo que tienen él y su familia en España

Javier Aguirre vivirá una nueva etapa en España, esta vez con el Valencia, equipo al que puso por encima de otras cuatro ofertas de chamba, incluida una desde México.

No reveló qué equipo mexicano lo buscó, pero no lo peló en lo más mínimo pues tenía en la mente ya mejor dejar esto del futbol por la santa paz. Llegó Valencia y, dijo, le tomó 5 minutos tomar la decisión.

Foto: @valenciacf (X)

Javier Aguirre explica cómo se decidió por el Valencia

El Vasco fue cuestionado en el aeropuerto y ahí lo soltó todo. Como decíamos, tuvo cuatro ofertas de trabajo, pero ninguna lo hizo querer continuar en los banquillos.

“Estábamos en el limbo entre dejarlo de una vez, habíamos rechazado cuatro ofertas de trabajo de distintos países, incluido México”, fueron las palabras de Javier Aguirre para medios como Claro Sports.

¿Y por qué Valencia sí y las demás ofertas no? Para el Vasco no fue muy difícil, ya que haber vivido tantos años en España, han hecho que él y su familia se asienten lo suficiente como para querer vivir allá de forma indefinida.

“Llevamos muchos años en España, tenemos ya mucho arraigo; mis hijos se criaron allí. Llevaba 15 temporadas, entonces dijimos ‘va a ser un buen colofón para la carrera’”.

Javier Aguirre confía en remontar en la liga española con Valencia

No es un reto sencillo, pues Javier Aguirre llega a un equipo que está metido en zona de descenso. Valencia ocupa el puesto 19 en la liga española, con 4 puntos de 21 posibles.

Pero el Vasco asegura que esta oportunidad le llega en un gran momento, y como falta mucho por jugar, se siente tranquilo de remontar a tiempo y alejar al Valencia de la zona roja.

“Falta mucha liga, faltan 31 partidos y 90 puntos. Con el plantel que tengo y las ganas que traigo, hay muchos elementos para ser optimistas”.