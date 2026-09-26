Lo que necesitas saber: El México vs Colombia se juega el sábado 26 de septiembre a las 19:00 hrs.

Ahora sí se viene lo bueno. Rafael Márquez hará su debut oficialmente como entrenador de la Selección Mexicana el sábado 26 de septiembre contra Colombia.

¿Lo curioso? Julián Quiñones, nuestro flamante nominado al Balón de Oro 2026, se enfrentará a varios de sus compatriotas colombianos. Ya saben, además de ser mexicano, Julián también es colombiano.

Fotografía @miseleccionmx vía X

Fecha y horario del México vs Colombia

Pero vamos a lo que nos importa a todos. El México vs Colombia se juega el sábado 26 de septiembre a las 19:00 hrs en el M&T Bank Stadium de Baltimore —sí, en Estados Unidos y no en tierras mexicanas, con todo y que ‘fuimos’ la mejor afición del Mundial—.

En fin, la transmisión va por televisión abierta. Ya se la saben, en Televisa por el Canal 5 y en TV Azteca en el Canal 7; ya ustedes eligen el ‘team’ que más les guste.

Partido Fecha y horario Sede TV Streaming México vs Colombia Sábado 26 de septiembre

19:00 hrs M&T Bank Stadium, Baltimore Canal 5

Canal 7

TUDN Prime Video

Claro Sports

Azteca Deportes

VIX Premium

Aunque es un partido amistoso y no existe ‘presión’, será importante para Rafa arrancar con una victoria su etapa al frente de la Selección Mexicana. Además, tiene la ‘ventaja’ de continuar con el proyecto que inició Aguirre.

Y por si no han visto la convocatoria de Rafa, por acá se las dejamos. La única baja, hasta ahora, es la de Alan Cervantes, jugador del América, quien no podrá unirse a la concentración debido a una molestia muscular, por lo que Isaías Violante tomará su lugar. Originalmente, Isaías se uniría hasta el viaje a New York.

Convocados de Rafa Márquez

Convocados de Rafa Márquez

¿Qué sigue después de Colombia? México viajará a New Jersey para enfrentarse a Perú en el segundo amistoso de Rafa Márquez.