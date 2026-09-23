Apenas acaba de inaugurarse el Coliseo GNP Seguros y ya tiene una agenda bastante movida, la cual amenaza con hacerse más grande.

Lo que necesitas saber: Gorillaz y ¡Los Bukis! Con shows de este nivel inician las actividades del Coliseo GNP Seguros.

El Coliseo GNP Seguros es una realidad. Un nuevo espacio en el que la gente de Jalisco podrá disfrutar shows de estrellas nacionales e internacionales con producciones de alto nivel. La infraestructura del inmueble ha sido diseñada para eso.

Y bueno, el primer ejemplo de la forma en que se disfrutarán los shows en el nuevo recinto fue el concierto de Michael Bublé, quien tuvo el honor de ser el acto inaugural… y a la presentación del canadiense ya se suman varios artistas más. Aquí los shows ya programados:

Natanael Cano

El fenómeno de los corridos tumbados se presentará en el Coliseo GNP Seguros como parte de su “Vol. 1 Tour”, con el cual visitará varias ciudades de México. Ya la rompió en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México y se espera que haga lo mismo en Jalisco el próximo 26 de septiembre.

Natanael Cano cerró el primer día del Arre HSBC. Foto: cortesía OCESA/Liliana Estrada.

Alejandro Sanz

El cantante español vuelve a México y una de las paradas obligadas es Jalisco… justo para ser de los primeros en estrenar las remodelaciones hechas al antes llamado Estadio 3 de Marzo. Alejandro Sanz estará el 3 de octubre en el Coliseo GNP Seguros como parte de su gira “¿Y ahora qué?” Los boletos ya están disponibles por el sistema Ticketmaster.

Alejandro Sanz en México / Imagen: facebook.com/ASanzOficial

Panteón Rococó + Los Auténticos Caligaris

Dos bandas con gran poder de convocatoria. Panteón Rococó sigue celebrando su 30 aniversario y, antes del gran show que dará en la CDMX, ofrecerá una fecha en el Coliseo GNP en compañía del combo que armaron Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris: Los Auténticos Caligaris. Este show será el 22 de septiembre.

Panteón Rococó y Los Auténticos Caligaris en Guadalajara / Imagen: OCESA

Yuridia

Muchos la recuerdan por La Academia, pero Yuridia ya tiene una carrera más que maciza. Luego de ofrecer dos fechas en el Estadio GNP Seguros, ahora se prepara para realizar show en el Coliseo GNP Seguros. Esto sucederá el próximo 5 de diciembre.

Yuridia en el Coliseo GNP Seguros / Imagen: OCESA

Gorillaz

Un show que medio mundo quiere ver. Gorillaz está promocionando su más reciente disco, The Mountain, y se presentará en el Coliseo GNP Seguros el próximo 9 de diciembre, unas semanas después de ser headliner en el Corona Capital de la Ciudad de México.

Gorillaz en Guadalajara / Imagen: OCESA

Los Bukis

“Será tu cárcel y nunca saldrás”, ufffff… seguro ya muchos se ven cantando las rolotas de Marco Antonio Solís y Los Bukis, quienes se presentarán en el antiguo Estadio 3 de Marzo el 19 de diciembre. Ya para cerrar el año con broche de oro.

Los Bukis en Estadio GNP Seguros / Imagen: facebook.com/somoslosbukis

Anuel AA

El único show programado en el Coliseo para el 2027 (hasta el momento) es el del ídolo del reguetón, Anuel AA, quien se presentará en este recinto como parte de su gira “Real Hasta La Muerte”. Esto sucederá el 15 de abril.