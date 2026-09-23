El exguitarrista de Turnstile, Brady Ebert, será será revaluado en enero. Mientras, quedará en custodia del Departamento de Salud de Maryland.

Lo que necesitas saber: El exguitarrista de Turnstile será enviado a un centro donde recibirá terapia. En enero próximo, será revaluado.

El juicio contra Brady Ebert, exguitarrista de Turnstile, por intento de homicidio no se realizará. Al menos no hasta que se demuestre que no es mentalmente incompetente, según lo determinó la jueza Karla Smith.

Brady Ebert, exguitarrista de Turnstile / Captura de pantalla

La jueza considera a Ebert un peligro para sí y para la comunidad

De acuerdo con The Baltimore Banner, Ebert quedará en custodia del Departamento de Salud de Maryland, ya que además de no ser competente para enfrentar un proceso legal, se le considera un peligro para sí y para la comunidad.

Ebert, de 34 años, es acusado de intento de homicidio en primer y segundo grado, luego de arrollar con su auto al padre de su excompañero en Turnstile, Brendan Yates. Será revaluada la capacidad mental del músico el 19 de enero de 2027.

Brady Ebert en Turnstile / Foto: facebook.com/turnstilehc

Según los reportes, se ordenó evaluar la competencia mental de Brady Ebert por algunos desplantes que tuvo en las sesiones previas al juicio. El exguitarrista de Turnstile acusó a su abogado de colaborar con la fiscalía y aseguró no saber por qué estaba en la cárcel, si él únicamente había actuado en defensa propia.

Brady Ebert recibirá tratamiento

De acuerdo con The Baltimore Banner, al escuchar que se le declaró mentalmente incompetente, Brady comenzó a gritar y le recordó a la jueza que había despedido a su defensa legal. Nuevamente dijo que no sabía por qué estaba enfrentando juicio y aseguró que la policía actuó ilegalmente al detenerlo en marzo pasado.

“Esperemos que reciba el tratamiento adecuado para que recupere su capacidad mental y podamos proceder a juicio en este caso”, comentó el abogado de Ebert, Mark Sobel.

Brady Ebert, exguitarrista de Turnstile / Foto: facebook.com/turnstilehc

En marzo pasado, Ebert habría acudido al domicilio de William Yates, padre del líder de Turnstile, y, luego de que éste le arrojó una piedra (para advertir a su hija y nieto), regresó y a toda velocidad dirigió su vehículo sobre Yates.

William Yates salvó la vida, pero resultó con “traumatismos en las extremidades inferiores”. De acuerdo con William Yates, desde que Ebert fue sacado de Turnstile, comenzó el acoso hacia su familia. La banda decidió su salida al considerarlo violento.