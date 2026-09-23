Este miércoles 23 de septiembre, un tribunal condenó al desacreditado magnate del cine, Harvey Weinstein, a pasar 15 años en prisión por un delito sexual cometido en 2006, en otro caso relacionado con el movimiento #MeToo.

Lo que necesitas saber: Weinstein tiene actualmente 74 años y enfrentaba una pena de 25 años de prisión —de los cuales lleva cumplidos 6 años— por agredir sexualmente a Haley en su departamento de Manhattan en el 2006.

Este miércoles 23 de septiembre, un tribunal condenó al desacreditado magnate del cine, Harvey Weinstein, a pasar 15 años en prisión por un delito sexual cometido en 2006, en otro caso relacionado con el movimiento #MeToo.

La sentencia se da por la agresión sexual cometida en contra de Miriam Haley, quien era asistente de producción televisiva. La decisión llega después de 6 años de batalla legal, después de que su condena fuera anulada en el 2020.

Harvey Weinstein en la entrevista de The Hollywood Reporter / Foto: Ben Myers vía THR

Harvey Weinstein es una de las altas figuras en la industria del entretenimiento, fue un productor ganador del Óscar por los filmes exitosos como “Shakespeare in Love”, “Chocolat” y la favorita de muchos, “Pulp Fiction”. Su caída fue instantánea después de que las acusaciones de agresión sexual en 2027 desencadenaran el movimiento #MeToo.

Para el 2024, el tribunal de Nueva York anuló la condena que existía en contra de Weinstein de hace 6 años y ordenó un nuevo juicio, dictaminando que el productor se vio perjudicado por el testimonio de otras mujeres cuyas acusaciones no formaban parte del caso.

Weinstein tiene actualmente 74 años y enfrentaba una pena de 25 años de prisión —de los cuales lleva cumplidos 6 años— por agredir sexualmente a Haley en su departamento de Manhattan en el 2006.

“Es una condena de por vida”, Haley relató la agresión en dos juicios y volvió a declarar ante el tribunal este miércoles, justo antes de que Weinstein fuera sentenciado por segunda vez.

Pero, ¿por qué Weinstein fue sentenciado por segunda vez?

Va el contexto. Desde un inicio, un jurado condenó al productor a 23 años de prisión después de declararlo culpable de agredir a Haley y a una aspirante a actriz, Jessica Man, en 2013.

Aunque el Tribunal Supremo de Nueva York anuló dichos veredictos de culpabilidad en 2024, dictaminando que el productor se vio influenciado por el testimonio de otras mujeres cuyas acusaciones no formaban parte del caso.

Luego de que un tribunal lo juzgara por segunda vez el año pasado, el jurado volvió a declarar culpable a Weinstein por el delito de agresión sexual en primer grado contra Haley.

En un veredicto dividido y hasta cierto punto confuso, el jurado lo absolvió del cargo de practicarle sexo oral a otra mujer, Kaja Sokola, y no pudo llegar a un veredicto sobre la acusación de violación contra Mann.

Y luego de otro nuevo juicio que terminó con un jurado sin veredicto en mayo, los fiscales de Manhattan retiraron el cargo de violación en lugar de seguir adelante con un cuarto juicio, luego de que Mann dijera que no soportaba volver a testificar.