Lo que necesitas saber: El Valencia se ubica en los últimos lugares de la tabla general de LaLiga.

¡Ya es oficial! Javier Aguirre regresa al futbol español para tomar el mando del Valencia de forma inmediata. Su misión es una: sacar al equipo del fondo de la tabla y evitar el descenso. Algo en lo que el ‘Vasco’ es un especialista.

Eso sí, la directiva del Valencia quiere irse con cuidado con este nuevo proceso, así que solo le dieron contrato por una temporada. Aunque, ya adelantaron que si Javier cumple la misión de salvarlos del descenso y estabiliza al equipo, le ofrecerán una extensión.

Ahora, la pregunta del millón: ¿el nuevo trabajo del ‘Vasco’ afecta a la Selección Mexicana de Rafa Márquez? Si, ya que Pol Llorente decidió seguir a Javier a España.

Fotografía Luis Abraham Balderrama Ortega para Sopitas.com

Pol se había quedado como preparador físico de la Selección Mexicana tras la salida de Javier Aguirre. Sin embargo, ahora con su llegada al Valencia, Pol deja el proyecto de Rafa Márquez.

Javier Aguirre llega al rescate del Valencia

El Valencia le dio las ‘gracias’ a Óscar Sánchez Fuentes después de no conseguir más que una victoria y un empate en lo que va de la temporada de LaLiga. El español dejó al equipo en el penúltimo lugar de la tabla general.

“El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Javier Aguirre como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico mexicano se incorpora hasta el final de la presente temporada y el Club dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional“.

Fotografía @valenciacf vía X

Por lo que el ‘Vasco’ tendrá que convertirse en un verdadero salvador para evitar que el equipo siga acumulando derrotas. La buena noticia, entre tantos puntos perdidos, es que todavía tiene muchos partidos para recomponer el camino del club.

Ahora que ya es oficial su llegada al Valencia, Javier será presentado el lunes 28 de septiembre en el Mestalla.

¿Creen que Javier Aguirre pueda salvar al Valencia?