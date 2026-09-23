México se hace viejo: ¿Quién pagará las pensiones cuando no haya suficientes trabajadores?

Luis Martínez, especialista en economía, cruzó los datos del INEGI y del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y encontró que hay 1.6 trabajadores con AFORE por cada persona de 65 años o más. Si el ritmo sigue como el actual, en 2045 habrá sólo un trabajador pagando AFORE por cada adulto mayor.

Lo que necesitas saber: La tendencia indica que en 2045 sólo habrá un trabajador aportando al AFORE por cada adulto mayor.

Las recientes cifras que reveló el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dejó pensando a más de uno. ¿Qué pasará cuando seamos viejitos? ¿Algún día podremos retirarnos? ¿Quién pagará por nuestras pensiones?

Y es que las dudas no llegaron gratis Cada vez nacen menos bebés y aumenta más la población de adultos mayores en México —aquí te contamos más detalles—.

¿Quién pagará por nuestras pensiones en el futuro?

Un análisis de Luis Martínez, especialista en economía, proyecta que México va directo a un escenario donde habrá la misma cantidad de adultos mayores que de trabajadores cotizando en el sistema formal. O sea, pagando jubilaciones.

Luis Martínez cruzó los datos del INEGI y del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y resolvió que hoy hay 1.6 trabajadores con AFORE por cada persona de 65 años o más. Si el ritmo sigue como el actual, en 2045, habrá sólo un trabajador pagando AFORE por cada adulto mayor. Échale ojo a la gráfica:

¿Eso qué significa? Adiós al crecimiento económico en México, pues habrá menos personas en edad para trabajar.

“Se acaba el bono demográfico y se restringe el PIB potencial (…) Las pensiones serán cada vez una mayor carga“, señala Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE.

Informalidad laboral en México agrava el problema

Uno de los puntos más importantes a señalar esta vez es la alta tasa de informalidad laboral que existe en México, que representa más de la mitad de la fuerza laboral total de nuestro país.

Foto ilustrativa: Camila Ayala/Cuartoscuro

El INEGI resalta en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que la tasa de informalidad laboral se ubicó en 55.1% durante el segundo trimestre del 2026. Es decir, que no tienen acceso a seguridad social como IMSS o ISSSTE y mucho menos a una AFORE.

El hecho de que más de la mitad de la fuerza laboral esté inmersa en la informalidad resta todavía más a las personas activas que cotizan a las pensiones. Insuficientes para sostener el envejecimiento constante de nuestra población.

Foto ilustrativa: Victoria Valtierra/Cuartoscuro

¿Qué veremos entonces? Que el gobierno tendrá que redoblar esfuerzos para crear más programas sociales de apoyo a adultos mayores. Y si le sumamos los servicios de salud que se necesitarán, ¿será suficiente o vamos directito en picada?

¿Qué medidas podemos tomar?

Primero, no te claves en la ansiedad, ¡es momento de actuar! Algunas medidas que podemos tomar frente a este panorama es exigir que los trabajos garanticen las prestaciones de ley que te permitan cotizar a tu AFORE.

Además, hacer aportaciones extras a la AFORE —a medida de lo posible, claro— y explorar otros planes de retiro o inversiones que no nos dejen tan desamparados en el futuro.