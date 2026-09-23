El Coliseo GNP Seguros se ubica dentro del campus de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hay varias opciones para llegar.

Lo que necesitas saber: El Coliseo GNP Seguros se inauguró este 22 de septiembre con un concierto de Michael Bublé.

Tenemos nuevo recinto de alto nivel para conciertos en México. Luego de varios meses de trabajos de remodelación, se le dio nueva vida al antiguo Estadio 3 de Marzo (casa de los Tecos) y, ahora, se le conoce como Coliseo GNP Seguros.

Coliseo GNP Seguros / Imagen: OCESA

¿Dónde se ubica el Coliseo GNP Seguros?

El Coliseo GNP Seguros fue inaugurado el 22 de septiembre, con un increíble show a cargo de Michael Bublé. Y, bueno, a partir de ahora será común que gente de México y el extranjero visite este nuevo recinto, debido a los varios artistas que se espera que lo escojan como parada obligatoria de sus tours. Y la pregunta obligada es, “¿y cómo llego?”

La ubicación del Coliseo GNP Seguros es la siguiente: Avenida Patria 1251, colonia Lomas del Valle, en Zapopan, Jalisco. Para mayor referencia, se encuentra dentro del campus de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Opciones para llegar al Coliseo GNP Seguros

Como siempre, la mejor opción es la del transporte público. Así se evita el tráfico y, debido a la gran afluencia de público, luce como la vía más rápida y tranquila para llegar al inmueble.

Debido a que el Coliseo GNP Seguros se encuentra sobre Avenida Patria, la cual no tiene calles laterales, las opciones más accesibles son:

Por Macro Periférico: Baja en la estación Acueducto. Camina unos metros hacia Avenida Patria y aborda la ruta T17, la cual te dejará justo frente a las taquillas del recinto.

Por Tren Ligero: Puedes bajar en las estaciones Plaza Patria o Zapopan Centro de la Línea 3 . Desde ahí, puedes tomar un taxi que te pueda llevar directamente sobre Avenida Patria. También está la opción de la estación Periférico Norte de la Línea 1. Si eliges esta vía, al salir encontrarás varios autobuses cuyas rutas pasan por Avenida Patria, así podrás llegar sin problemas al Coliseo GNP Seguros.

Puedes bajar en las . Desde ahí, puedes tomar un taxi que te pueda llevar directamente sobre Avenida Patria.

Imagen ilustrativa de cómo luce el Coliseo GNP Seguros desde adentro. Foto: Andrés Vilchis para Sopitas.com

Autobuses Urbanos (Mi Transporte). De acuerdo con medios locales, esta podría ser la mejor forma de llegar al Coliseo GNP Seguros, ya que hay varias rutas de camión que te dejen enfrente del inmueble. Estas son las rutas:

Rutas C121-A y C121-B . Tienen paradas establecidas a unos metros de la entrada principal, cerca de la intersección con Paseo de los Virreyes.

. Tienen paradas establecidas a unos metros de la entrada principal, cerca de la intersección con Paseo de los Virreyes. Ruta T17. Pasa por el Periférico y entra directamente por Avenida Patria, dejándote frente al Coliseo GNP Seguros. La mejor opción… aunque depende mucho del tráfico.

Si por buena suerte estás en colonias vecinas como Lomas del Valle, Providencia o Villa Universitaria, la mejor alternativa es caminar… el tráfico para ingresar a la avenida principal en días de evento suele avanzar más lento que el tránsito peatonal.

Si llegas por auto, el Coliseo GNP Seguros cuenta con 500 lugares de estacionamiento. Algo que luce insuficiente, pero al quite entra la Universidad Autónoma de Guadalajara que, en los días de evento, permitirá utilizar los estacionamientos de su campus… sin embargo, habrá que llegar temprano para alcanzar lugar.