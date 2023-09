La nueva entrenadora de la Selección Femenil de España, Montse Tomé, afirmó que no convocó a Jenni Hermoso para los partidos de la UEFA Nations League con la única intención de protegerla, pero ¿Protegerla de qué?

Luis Rubiales, quien besó a la campeona del mundo sin su consentimiento ya no está en la RFEF, tampoco Jorge Vilda, uno de los más fieles seguidores del ex presidente de la Federación entonces ¿De quién protegen a Jenni en España?

Ante estás declaraciones Jenni Hermoso levantó la voz para denunciar la nula comunicación y el poco interés que la Real Federación Española de Futbol ha demostrado con las jugadoras.

Jenni Hermoso denunció a Luis Rubiales por besarla sin su consentimiento / Foto: @Jennihermoso

La respuesta de Jenni Hermoso a la convocatoria de España

Montse Tomé dio a conocer su primera convocatoria al frente de España, en la que destacaron dos cosas, la convocatoria de 20 de las jugadoras que renunciaron a la Selección (hasta que las condiciones dentro de la RFEF cambien) y las declaraciones sobre Jenni Hermoso.

“Hemos creído que la mejor manera de proteger a Jenni era no convocándola. Llevo trabajando 5 años con ella y hemos coincidido mucho. Estamos con Jenni y todas las jugadoras con esto” Montse Tomé, entrenadora de la Selección Femenil de España

Incluso, Alexia Putellas tuvo que confirmar su posición de no ser convocada mientras no exista una real reestructuración al interior de la Federación y aprovechó para señalar que la convocatoria de la Selección de España no se hizo bajo los estatutos que manda la FIFA en su reglamento.

Y bajo esté panorama fuer que Jenni Hermoso, afirmó que nada ha cambiado dentro de la Federación y está convocatoria es una muestra de ello, pues no se ha tomado en cuenta la decisión de las jugadoras, a quienes por un lado les aseguran que velarán por sus interés, pero con las que no se han tomado la molestia de hablar.

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabó pic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 18, 2023

¿Cuál es el peligro para Jenni en España?

La Selección Femenil de España de la mano de Montse Tomé ha ignorado por completo las peticiones de sus jugadoras y de paso su decisión de no ser convocadas, lo que solo significa, según Jenni Hermoso, que su intención es presionar, intimidar y amenazar a las jugadoras con sanciones económicas y deportivas.

Antes de que se diera a conocer la convocatoria de la ‘Furia Roja’ para los partidos de la UEFA Nations League, Pedro Rocha, presidente interino de la RFEF, aseguró que el entorno dentro de la institución era seguro, sin embargo, Tomé no lo ve de la misma manera y por eso busca mantener fuera a Jenni Hermoso.

Montse Tomé durante las celebraciones del Mundial Femenil / Fotografía @montse_tome

Aunque también podría significar un castigo tras la denuncia que la jugadora del Pachuca levantó en contra Luis Rubiales y toda la presión mediática que ha tenido la RFEF tras la deplorable actitud del ex dirigente.

El nombramiento de Tomé no tiene nada satisfechas a las jugadoras de España, pues ella fue por muchos años la mano derecha de Jorge Vilda, incluso fue una de las personas que aplaudió durante aquel discurso de Rubiales en el que gritó ‘No voy a dimitir’, aunque Montse aseguró que fue obligada por el entonces dirigente a ‘aparentar’ que todo estaba bien.

Te puede interesar