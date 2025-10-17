Lo que necesitas saber: Jenni Hermoso no era convocada desde octubre de 2024 y no la llevaron a la Eurocopa Femenina

Jenni Hermoso está de regreso con la Selección Femenil de España. Sonia Bermúdez, la nueva entrenadora que tomó el lugar de Montse Tomé, decidió volver a convocar a la jugadora de Tigres.

Resulta una gran noticia para ella, pues tenía mucho tiempo sin acudir a la selección (desde octubre de 2024), un tema por el que el proyecto de Montse Tomé fue muy cuestionado. Ella misma alzó la voz al no ser considerada para la Eurocopa Femenina 2025.

Jenni Hermoso con la Selección de España / Foto: Getty

Jenni Hermoso vuelve a la Selección Femenil de España para la Nations League

Esta lista de convocadas es para sus juegos de semifinales en la Nations League contra Suecia, los cuales se jugarán el 24 y 28 de octubre.

De inmediato destacó ante los ojos de todo mundo el regreso de Jenni Hermoso, así como la convocatoria de Mapi León, quien no estaba con La Roja Femenina desde 2022 (tras el conflicto de las 15 que renunciaron exigiendo cambios estructurales).

Foto: Getty

“La Federación lleva mucho tiempo esperando que Mapi pueda volver. Nos transmite que está ilusionada de volver y vestir la camiseta de España”, explicó Sonia Bermúdez en palabras retomadas por Marca. “(Sobre Jenni) Era una jugadora que no venía, tuvimos la reunión y decidimos que tenía que venir. Tiene mucho talento y puede jugar en muchas posiciones, no voy a descubrir el gran talento que tiene”.

Convocatoria de España con Jenni Hermoso

Jugadoras que se rifaron en la Euro quedaron fuera

Si bien resulta una excelente noticia que Jenni Hermoso vuelva a la selección, la convocatoria no se queda sin polémica. Dos jugadoras que demostraron un gran nivel en la Eurocopa Femenina, como Athenea del Castillo y Alba Redondo, quedaron fuera.

Athenea fue todo un talismán para España, cambiando el rumbo de los partidos siempre que entraba de cambio a la cancha. Sonia Bermúdez se limitó a decir que esto no significa que no volverá a convocarlas, pero en este momento simplemente decidió no llamarlas.

“Todas las jugadoras tienen la oportunidad de venir a la selección. Athenea y Alba no están esta vez, pero contamos con ellas para un futuro“.

Athenea es símbolo de juventud y talento / Foto: Getty

En fin, cuando se da una lista para una selección, siempre faltará alguien. Por ahora, a celebrar que Jenni Hermoso está de vuelta gracias a su desempeño en la Liga MX Femenil.