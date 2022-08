España es una de las grandes potencias del futbol femenil a nivel de selecciones, pero tiene una cuenta pendiente. Su equipo mayor no ha logrado triunfar de la misma manera que las categorías con límite de edad y parece que el vestidor que dirige Jorge Vilda está roto.

Pero no se trata de las futbolistas, sino del mismo director técnico. Su proyecto al frente de la selección absoluta comenzó en 2015, tras un subcampeonato de Europa con la categoría Sub 19. Desde entonces, no ha logrado trascender y parece que urge un cambio.

Es cierto que España ha permitido que sus estrategas tengan tiempo para trabajar; no obstante, la diferencia con Jorge Vilda son las formas y, claro, los resultados. Sin títulos y dejando fuera de las convocatorias a elementos con gran nivel, aparecieron las críticas de la afición… y de las jugadoras.

¿Qué jugadoras pidieron la salida de Jorge Vilda?

Sí, aquí la cosa está densa porque las mismas futbolistas de España pidieron un cambio de DT. De acuerdo con información de El Confidencial, las capitanas del Barcelona (Alexia Putellas, Patri Guijarro e Irene Paredes) hablaron con Luis Rubiales, presidente de la RFEF, para hacerle saber su postura.

Pero no solo se pide la salida de Jorge Vilda. El objetivo también se destituya a Rafael del Amo, vicepresidente de la RFEF y encabeza el Comité Nacional de Futbol Femenino. No obstante, la respuesta de Rubiales habría sido negativa para respaldar a su gente.

esta es la pregunta sobre jorge vilda en rdp, leila no sabía dónde meterse. pic.twitter.com/RosulAiG2C — neófita (@lestbeannas) July 13, 2022

Y es que antes de disputar la Eurocopa 2022, la Federación de España renovó a Jorge Vilda hasta 2024. Relevo publica que las jugadoras hablaron directamente con él para pedirle que salga. Otra respuesta negativa.

“Las jugadores se reunieron ayer con Jorge Vilda para pedirle su marcha. El técnico fue rotundo y aseguró que su intención es cumplir los 2 años de contrato. El ambiente en Las Rozas, muy hostil“, indica el sitio.

Por su parte, Marca complementa con que Jorge Vilda está completamente protegido por los directivos en España. “Jorge puede salir hasta reforzado de esta situación. Está blindado. No son las jugadoras las que eligen al seleccionador sino el presidente de la RFEF“.

Y a todo esto… ¿por qué la selección de España quiere otro DT?

Los argumentos de las seleccionadas de España son varios. Uno de los principales sería que Jorge Vilda hace diferencia entre sus titulares y suplentes; además, las futbolistas consideran que los entrenamientos no son dignos de un representativo nacional y trabajan mejor en sus equipos.

A esto se suma el tema de las lesiones. Aunque son normales en el futbol, con la selección de España son más constantes todavía y afectan a las jugadoras antes de torneos importantes; por ejemplo, Jenni Hermoso y Alexia Putellas se perdieron la Euro, así que surgió el rumor de la sobrecarga de trabajo para las figuras del equipo.

Putellas incluso podría quedar fuera del Mundial de 2023 por esta situación; asimismo, hay elementos como Claudia Pina con poca actividad. ¿Lo peor de todo? La Copa del Mundo está cada vez más cerca y esta crisis no ve el fin, mientras Jorge Vilda tiene asegurado el puesto.

Pero vamos a los números. Desde que Jorge Vilda tomó las riendas del proyecto de España en julio de 2015, no ha ganado nada. Primero tuvo la Euro 2017, en la que se quedaron en cuartos de final tras perder en penales ante Austria.

En el Mundial de Francia 2018, la eliminación se dio en octavos de final. Y en la Eurocopa 2022, también en cuartos de final.

