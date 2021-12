¡Qué aBURROWido! QB de Bengals admite que su equipo no tiene COVID-19 porque Cincinnati es aburrida

¡No me defiendas compadre! Casi casi fue lo que dijo la ciudad de Cincinnati a uno de sus jugadores estrellas… Joe Burrow. El QB de Bengals se aventó la pintada de decir que no hay problemas con el COVID-19 en la franquicia porque no hay nada que hacer en la ciudad.

Prácticamente aplicó un, está aburrido, que si no, las cosas ya se hubieran salido de control. No sólo le tiró un poco a la vida nocturna de Cincinnati, también se echó un poco de cabeza, porque de todos los bares, no ha encontrado uno de su agrado… le gusta la fiesta al pillín.

“Afortunadamente, no hay mucho que hacer en Cincinnati“, fueron las palabras de Joe Burrow en conferencia de prensa cuando le preguntaron porque los Bengals no han tenido tantos problemas con el COVID-19 como si los han sufrido otros equipos en esta temporada -y algunos siguen padeciendo-.

Sea verdad o no, hay dos grandes certezas: La primera, en Bengals son unos fiesteros, pero no han encontrado su lugar en Cincinnati, así que, restauranteros a ponerse las pilas. Y la segunda, es que Joe Burrow y los Bengals están aprovechando que su equipo no padece el virus y le sacará el mayor provecho.

¿Gracias Cincinnati? No sabemos aún si es queja o alago para la ciudad en donde juega, pero Joe Burrow y su equipo está prácticamente sano y con altas probabilidades de llegar a postemporada, así que, a mantener el aburrimiento y la no vida nocturna.

¿Cómo van los Bengals de Joe Burrow en la temporada?

Los Bengals están en una inmejorable posición para ubicarse como líder divisional y en una de esas, aprovechando algunas caídas de otros equipos, se pueden poner como el mejor equipo de la conferencia Americana y descansar la primera semana de postemporada.

Joe Burrow tiene a los Bengals como el mejor equipo en la división norte, pero no se equivoquen, porque incluso siendo líder, su temporada puede terminar muy mal, si las cosas no salen como ellos esperan. Su división es la más complicada y puedes pasar de ser líder a último lugar en cuestión de dos partidos.

En la semana 16, Bengals enfrentará a Ravens, un partido con implicaciones directas de liderato divisional y en caso de ganar, Joe Burrow estaría casi asegurando la ronda de comodín. Para la semana 17 se mide ante Chiefs, en lo que podría ser un juego por el mejor equipo de la America y finalmente en la semana 18 ante Browns.