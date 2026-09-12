Johan Vásquez marcó el gol del empate contra el Frosinone con el que rescató el primer punto para el Genoa en la temporada de la Serie A. El mexicano no pudo terminar el partido tras irse expulsado al final del segundo tiempo por recibir su segunda tarjeta amarilla.

Lo que necesitas saber: El Genoa arrancó la temporada con tres derrotas consecutivas.

¡Golazo del capitán! Johan Vásquez se convirtió en el héroe del Genoa. Justo cuando parecía que el Frosinone se llevaría la victoria en el partido de la jornada 4 de la Serie A, el capitán marcó un tremendo golazo para rescatar el empate 1-1.

Ese gol le dio su primer punto al Genoa en la temporada y rompió esa racha negativa de tres victorias consecutivas que acumulaba el equipo.

¿Lo malo? Johan se fue expulsado en la recta final del partido al recibir su segunda tarjeta amarilla por una falta contra Seydou Fini.

Fotografía johan_pipe vía Instagram

Gol de Johan Vásquez con el Genoa

El Frosinone abrió el marcador al minuto 14, lo que obligó al Genoa a buscar el empate para evitar sumar su cuarta derrota consecutiva. Y fue entonces que apareció nuestro Johan Vásquez, el capitán del equipo.

Al minuto 50, en un tiro de esquina, Johan sorprendió a toda la defensa rival; llegó desde atrás sin marca, para rematar el balón con la pierna derecha, con todo y que es zurdo, para darle el empate al Genoa. Miren lo que fue ese golazo.

La expulsión de Johan Vásquez

Después de convertirse en el héroe del día, Johan Vásquez se fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla en esta jugada. Pueden ver cómo está forcejeando con Seydou Fini y, al final, el jugador del Frosinone se deja caer para que el árbitro marque la falta.

Y aunque para Johan y su entrenador no fue justa la expulsión, hay que rescatar algo muy importante. El mexicano nunca protestó, ni encaró al árbitro; lo único que hizo fue quitarse el gafete de capitán e irse del campo. No por nada es el líder del equipo.

De cualquier manera, el Genoa logró sumar su primer punto gracias al gol de Johan. Sin embargo, tendrán que hacer muuuuucho más que eso para salir de la zona del descenso.