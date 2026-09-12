El caso del juez que cambió prisión preventiva por resguardo domiciliario y terminó detenido

Un juez de Chihuahua que llegó al cargo mediante la elección judicial de 2025 terminó detenido y acusado de corrupción. La Fiscalía Anticorrupción lo señala por presuntamente beneficiar de manera indebida a una persona procesada por violación y violencia familiar.

Lo que necesitas saber: El juez cambió la prisión preventiva por resguardo domiciliario a un hombre acusado de violación y violencia familiar.

Resulta y resalta que un juez de Chihuahua que llegó al cargo mediante la elección judicial de 2025 terminó detenido y acusado de corrupción. La Fiscalía Anticorrupción lo señala por presuntamente beneficiar de manera indebida a una persona procesada por violación y violencia familiar.

Hablamos de Manuel Jurado, juez penal de primera instancia, quien enfrenta una acusación por el delito de prevaricación agravada.

Pero, a ver, ¿qué hizo el juez y por qué la Fiscalía considera que su actuación pudo favorecer intereses particulares? Este es el caso.

Foto: @ZuritaCarpio

El juez cambió una medida cautelar y terminó acusado de corrupción

Para esto nos remontamos al 23 de diciembre de 2025, cuando Jurado Torres se desempeñaba como juez de distrito judicial Hidalgo en Hidalgo del Parral.

Ese día, el juez modificó la medida cautelar de Julio César M., quien enfrentaba un proceso por los delitos de violación y violencia familiar. Jurado Torres cambió la prisión preventiva por el resguardo domiciliario y permitió que el acusado continuara su proceso en libertad.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, la defensa solicitó revisar la medida durante el periodo vacacional del Poder Judicial, aunque el asunto no tenía carácter urgente.

La Fiscalía sostiene que el juez conocía la relación de amistad que tenía con el abogado defensor y que, al intervenir en la audiencia, habría otorgado una ventaja procesal indebida al cliente de su conocido.

Y no solo eso, durante la audiencia, Jurado Torres habría cuestionado y descalificado los argumentos de una jueza que previamente había impuesto la prisión preventiva.

La Fiscalía considera que el juez habría asumido una función revisora que no le correspondía en ese momento.

El fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, aclaró que la investigación no busca cuestionar la independencia judicial ni castigar al juez simplemente por el contenido de una resolución; sino que el objetivo es investigar si un servidor público utilizó su cargo para favorecer intereses particulares o indebidos.

Por estos hechos, la Fiscalía solicitó la detención de Jurado Torres y lo acusó de prevaricación agravada.

Durante la audiencia inicial, el juez aceptó el auto de vinculación a proceso y obtuvo una suspensión condicional del proceso por 12 meses.

Como parte de esa salida alterna, Jurado Torres deberá renunciar a su cargo como juez penal de primera instancia.