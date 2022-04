La Selección Mexicana tendrá un partido amistoso de preparación rumbo a Qatar 2022. El rival es Guatemala y Gerardo ‘Tata’ Martino hará unos cuantos años llamados sorpresa -y no es el ‘Chicharito’-, pues convocó a unos cuantos jóvenes, entre ellos Jonathan Gómez.

Para enfrentar a Guatemala, Jonathan Gómez es una de las sorpresas de Gerardo Martino y es que, corría el riesgo de que Estados Unidos se lo llevara a su selección, porque ha estado en algunos partidos en divisiones inferiores del país de las barras y las estrellas.

El futuro es hoy, viejo; y Gerardo Martino sabe a la perfección que debe de buscar esa sangre joven que le de un aire fresco a la Selección Mexicana, es por eso de la convocatoria de Jonathan Gómez, Marcelo Flores y hasta Carlos Acevedo para la portería.

Jonathan Gómez nació en Estados Unidos, pero tiene ascendencia mexicana y ya sabe lo que significa representar a México y nuestro vecino del norte, de hecho, fue en un partido de selección mayor.

Afortunadamente para la Selección Mexicana, el partido para el que fue convocado Jonathan Gómez, fue amistoso y tuvo algunos minutos, pero como no era un encuentro oficial, aún tiene la posibilidad de jugar para la Selección Mexicana y en una de esas, colarse hasta el Mundial de Qatar 2022.

¿Quién es Jonathan Gómez y cómo ha sido su carrera profesional?

Nació en Texas, ciudad de los Estados Unidos, pero de padres mexicanos. Jonathan Gómez tiene 18 años y es el futuro de la Selección Mexicana y que actualmente está siendo uno de los defensores de la Real Sociedad B en España.

Su posición natural es la de lateral por la izquierda y así lo ha hecho durante toda su carrera. Su desarrollo futbolístico se dio en la academia del FC Dallas, posteriormente fichó por el Louisville City. Recibió la oportunidad de emigrar al extranjero en el 2021.

Septiembre del 2021, fue cuando la Real Sociedad lo firmó por un contrato de cuatro años. Se ha convertido en un regular del esquema del equipo, en la presente temporada tiene 10 partidos jugados para 768 minutos totales y una asistencia.

La decisión entre Estados Unidos y México

Jo-Go como lo llaman desde pequeño, ya tuvo la oportunidad de convivir con algunos jugadores de la Selección Mexicana, esto fue durante su convocatoria con la sub20 y tuvo algunos entrenamientos con el ‘Tri’ mayor de cara a la Nations League del 2021.

“El primer día me tocó jugar con el ‘Chucky’ y cuando me empezó a hablar por mi nombre me quedé impresionado, después me pasó con otros jugadores, aunque él fue el primero”, recordó Gómez para Al día Dallas.

“Me gustó ver cómo son las cosas en una selección mayor, estar con jugadores de Europa y de alto nivel que son humildes; luego me integré bien con mis compañeros de la sub-20, entonces son experiencias que me van a servir para una decisión futura”, recalcó.

Ya teniendo experiencia en la representación de ambos países a nivel inferior, Jonathan Gómez parece decantarse por México, ya que ha estado en el proceso durante su último tiempo como profesional y es la sorpresa en la convocatoria de Gerardo Martino.

