Jonathan Soto, el ingeniero mexicano que competirá en los Olímpicos de Invierno de Beijing 2022

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 están a la vuelta de la esquina y la delegación mexicana afina detalles para sus competencias. Entre estos representantes se encuentra el esquiador Jonathan Soto, quien vivirá su primera edición de la justa después de cuatro años llenos de trabajo y esfuerzo.

El boleto olímpico llegó en 2021 durante el Mundial de Esquí Cross Country y lo convirtió en el tercer mexicano que participará en esta prueba de Juegos Olímpicos. Antes pudimos ver a Roberto Álvarez y a Germán Madrazo, que por cierto tiene un papel importante en la historia de Soto.

Jonathan Soto, el ingeniero que pasó de las pistas de atletismo a la nieve

Originario de Durango, Jonathan Soto se aventuró en los deportes a través del atletismo cuando estudiaba la preparatoria; no obstante, su vida en Minnesota, Estados Unidos lo acercó a la nieve y a un sueño muy especial. Un profesor de Biología le sugirió representar a México en competencias tan grandes como los Juegos Olímpicos de Invierno, pero el futuro estaba en el esquí o en la universidad.

Hoy ingeniero en robótica, dedicó varios años al estudio mientras esquiaba como hobbie hasta que la posibilidad de competir regresó a su cabeza: “Un día iba manejando a trabajar y se me vino otra vez la idea de representar a México. Lo peor que me podían decir es que no, y eso no duele mucho, a veces. Así que busqué en Google y llamé al Comité Olímpico Mexicano“, contó a Olympics.

La competencia de Jonathan Soto será el esquí de fondo, también conocido como cross country y aunque esto representará su primera participación olímpica, tiene un gran mentor a su lado. Germán Madrazo compitió en PyeongChang 2018 en la misma modalidad y que nos regaló una de las imágenes más emotivas de hace cuatro años. Ahora trabajan juntos con planes semanales, la revisión de frecuencias cardiacas y el control de tiempos de Soto.

¿Y qué pasa con la ingeniería?

El trabajo no queda de lado porque Jonathan Soto encontró un balance casi perfecto entre su carrera deportiva y la profesional fuera de él. Sus jefes lo apoyan incluso en el aspecto económico para poder prepararse de cara a Beijing 2022 y casi todas sus responsabilidades pueden realizarse a distancia.

“Soy coordinador de proyectos de una compañía de maquinaria industrial. Por esa cuestión no se me ha complicado mucho porque bastante del trabajo que hago puedo hacerlo en remoto desde la computadora. Pero cuando tengo que viajar con un cliente, si no hay nieve o no puedo llevarme los rollerskis, me toca correr. Todos los hoteles tienen algún gimnasio, y acomodo el entrenamiento a donde esté“, reveló también al sitio web olímpico.

Asimismo, el esquiador duranguense contó a El Heraldo de México que los gastos previos a Beijing 2022 se elevaron hasta más de 50 mil dólares que salieron de su bolsa. Boletos de avión, hospedaje y demás necesidades son parte de la preparación. Por razones como esa Jonathan Soto solo promete que dará su máximo al representar a México, sin importar el resultado en su competencia.