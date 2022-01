¿Quiénes son los atletas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022?

Donovan Carrillo será el atleta mexicano a seguir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, sin embargo no será el único representante de nuestro país durante la justa invernal. En total, la delegación mexicana se compone por cuatro atletas, quienes podrán a nuestro país en el mapa del deporte en nieve.

México no se caracteriza precisamente por sus atletas de invierno debido a las condiciones de clima en nuestro país, por lo que aquellos que nos representan no son originarios, pero han adoptado a nuestra bandera, en gran parte porque el Comité Olímpico Internacional permite el cambio de bandera con mayor facilidad que en el futbol, por ejemplo, de modo que la mayoría se ha preparado en en Estados Unidos.

¿Quiénes son los mexicanos que van a Beijing 2022?

Es por ello que destaca aún más el caso de Donovan Carrillo, quien entrena en México y a falta de infraestructura en nuestro país, patina en pistas de hielo en centros comerciales.

Donovan Carrillo

El originario de Guadalajara, Jalisco, se dio a conocer a nivel nacional después de presentar rutinas con música de Juan Gabriel, poco tiempo después de su fallecimiento. Es el primer mexicano que va a unos Juegos Olímpicos de invierno en patinaje artístico en los últimos 30 años y su objetivo es superar lo hecho por Ricardo Olavarrieta en Calgary 1988 (lugar 27) y Albertville 1992 (lugar 30).

Para Donovan Carrillo, estos serán sus primeros Juegos Olímpicos y con 22 años de edad, quiere repetir en la edición del 2026.

Jonathan Soto

Compite en esquí cross country y Beijing 2022 será su primera aparición olímpica. Es originario de Durango y tiene 29 años de edad. Desde los 12 años radica en Minnesota, Estados Unidos, y su sueño es representar a México.

“En Minnesota hay mucha comunidad de esquí de fondo, pero para conseguir puntos ya debía viajar. Entre mis amigos y mi familia hemos recaudado fondos. Ha sido muy abrumador recibir todo ese apoyo, tanto de la comunidad donde vivo, como de Durango. Apoyo de palabra y financiero. Si no habría sido imposible”, indicó al sitio olímpico.

Sarah Schleper

Es la única mujer en la delegación y compite en esquí alpino. Es originaria de Estados Unidos y compitió en sus dos primeros Juegos Olímpicos con la bandera de este país. Desde 2004 compite en Juegos y va por sus sexta edición y la segunda con la bandera de México con 43 años de edad.

Rodolfo Dickson

Al igual que Sarah Schleper, Rodolfo compite en esquí alpino. Es originario de Puerto Vallarta y tiene 25 años. Beijing 2022 será su segunda participación Olímpica y su objetivo en 2022 es superar el lugar 48 de PyeongChang 2018.