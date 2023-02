¿Pues qué le dijo? Las disculpas de Pep Guardiola a Gerrard por sus "comentarios estúpidos"

Previo al primer partido de la temporada entre Manchester City y Arsenal en la Premier League, que define bastante en la definición del campeonato, Josep Guardiola elogió al equipo de los Gunners, sin embargo antes ofreció una disculpa a la leyenda del Liverpool, Steven Gerrard por un comentario “estúpido”, como el propio Pep calificó.

¿Qué dijo Guardiola sobre Gerrard?

Como recuerdan, Manchester City está metido en un problemón tras la investigación de la Premier League por más de 100 faltas cometidas al reglamento desde 2008, por lo cual las sanciones amenazan sus títulos desde entonces. Por ello, Guardiola fue cuestionado días atrás sobre dicha situación.

Getty Images

Guardiola indicó que su equipo no es responsable de la situación ni de los aspectos que se combinaron a nivel deportivo en cada uno de los títulos Del City, y recordó el resbalón de Steven Gerrard que dejó fuera de la lucha por el campeonato al Liverpool en su juego contra Chelsea en la jornada 36 de la temporada 2013-14.

“No sé si somos responsables del resbalón de Steven Gerrard. No quería que sucediera, por respeto a Gerrard, pero… ¿es nuestra culpa?”, dijo el estratega.

Las disculpas de Pep Guardiola a Gerrard

Guardiola reflexionó sobre aquel comentario que se interpretó como una burla, y aseguró que platicó personalmente con Gerrard para disculparse, pero como su chistecito fue a nivel público también se disculpó en la conferencia de prensa antes de responder cualquier otra pregunta de los periodistas.

“Pido disculpas a Steven Gerrard por mis comentarios innecesarios y estúpidos que dije la última vez sobre él. Estoy avergonzado de mí mismo, porque no se lo merece.. Él sabe cuánto lo admiro, a él y a su carrera. Me avergüenzo de mí mismo porque no se lo merece.No representé bien a mi club”, dijo el catalán.

“Me disculpé con él en privado, pero como el comentario fue público, mi disculpa también debe ser pública… Lo siento mucho por él, su esposa y su familia”, mencionó.

Acto seguido, elogió al Arsenal, equipo dirigido por Mikel Arteta, quien fungió como su auxiliar técnico en el Manchester City hasta antes de recibir la invitación y oferta de los Gunners, que buscan su primer título de liga desde 2004.

“Hasta ahora son el mejor equipo de la Premier. Sabemos que será un partido duro desde hace semanas. Será una gran, gran batalla”, dijo.

Getty Images