Manchester City está metido un problemón en la Premier League. Mientras el equipo de Pep Guardiola compite por arrebatarle el título al Arsenal y lucha por al fin coronarse en la Champions League, el club está bajo una investigación que dará de qué hablar por los próximos meses por 112 faltas al reglamento del torneo inglés durante el periodo de la temporada 2009-10 hasta la fecha.

En ese periodo, Manchester City ha forjado su éxito en Inglaterra con un total de tres títulos en la Premier League, una FA Cup y tres Carabao Cup, y todo tiene que ver con presuntas irregularidades financieras en diversos ámbitos que van desde declaraciones ingresos, hasta remuneraciones de entrenadores, jugadores hasta la cooperación de investigaciones.

La Premier League publicó un comunicado extenso que ha movido las aguas en el equipo propiedad de City Football Group, que a la vez es manejado en su mayoría por Abu Dhabi United Group, de los Emiratos Árabes Unidos. Algunas filtraciones han asegurado que este grupo es manejado directamente por el gobierno de dicho país, aunque al interior del mismo dicen que no es cierto, que son independientes al gobierno.

Bueno, desde ahí ya se sospechaba que hay algo irregular con el Manchester City, que en los últimos años se ha caracterizado por romper el mercado de fichajes con la llegada de jugadores como Erling Haaland, Jack Grealish y el propio estratega, Josep Guardiola, además de acuerdos con otros jugadores por renovaciones de contratos, como el caso de Phil Foden.

“Premier League confirma que hoy ha remitido una serie de supuestas infracciones de las Reglas de la Premier League por parte del Manchester City Football Club a una Comisión en virtud de la Regla de la Premier League W.3.4″, indica parte del comunicado de la Premier League.

112 infracciones desde 2009

El comunicado de la Premier League es bastante técnico en cuanto a regulaciones, sin embargo, indica que a lo largo de nueve temporadas se han infringido las reglas con 112 faltas. Para no hacer el cuento cansado, aquí te contamos la estructura de ese comunicado y como distribuye las infracciones.

En la primera parte indica nueve incisos de su reglamento en el que establece 50 faltas referentes a información precisa sobre ingresos, incluidos los ingresos por patrocinadores.

Parte de comunicado de la Premier League

¿De qué se le acusa al Manchester City?

Básicamente al Manchester City se le acusa por no informar a la Premier League sobre de dónde obtiene sus recursos financieros, por no informar qué hace con todo el dinero que quien sabe cómo obtiene, cuánto destina a los sueldos de los jugadores y entrenadores y por no entregar los documentos que son necesarios para una correcta investigación financiera.

En resumen, las cosas están así con los Citicenz

No proporcionó información veraz sobre el sueldo de sus entrenadores durante cuatro años

durante cuatro años No proporcionó información sobre los ingresos del club , incluidos patrocinadores

, incluidos patrocinadores Incumplió la regulación del Fair Play Financiero

Incumplió la regulación de la Premier League sobre beneficio y sostenibilidad

No dio información ni documentos necesarios para cooperar en la investigación que comprende el periodo entre 2018 y 2023

¿Qué va a pasar con el Manchester City?

Primero que nada, este es un asunto que requiere de muuuucha paciencia, ya que será un proceso de investigación detallado y tardada, por lo que no tendremos una resolución en los siguientes días. Una comisión independiente se encargará de llevar a cabo esta investigación y conoceremos los resultados en varios meses o hasta en un par de años.

Pero en caso de que el club sea encontrado culpable, entrará en un terreno delicado en cuanto a sanciones, las cuales pueden tener como consecuencia una considerable reducción de puntos, que repercuten en lo deportivo, pues podría dejar al club sin Champions League o Europa League, y hasta meterse en problemas de descenso.

Otra sanción, la más fuerte, es de plano la expulsión del equipo en la Premier League, es decir, Manchester City sería desterrado hasta la Champonship, aunque por lo general los problemas de dinero se arreglan con más dinero.

¿Qué dice el Manchester City?

Por supuesto que en el Manchester City dicen que nada es cierto, que todo está bien en el equipo y sus finanzas, por lo cual el comunicado de la Premier League les ha generado sorpresa y están con toda la disposición de colaborar en esta investigación.

“El Manchester City FC está sorprendido por la publicación de estas supuestas infracciones de las Reglas de la Premier League, particularmente dado el amplio compromiso y la gran cantidad de materiales detallados que se le han proporcionado a la EPL”, indica el comunicado del club.

Comunicado del Manchester City

“El club da la bienvenida a la revisión de este asunto por parte de una Comisión independiente para considerar imparcialmente el cuerpo completo de evidencia irrefutable que existe en apoyo de su posición. Como tal, esperamos que este asunto se ponga fin de una vez por todas”.

Esta historia continuará…