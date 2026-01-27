Lo que necesitas saber: Seeeeeeeee, Blatter tiene un historial que no lo hace bueno para dar consejos... pero lo hace apoyando a un abogado anticorrupción, en referencia a las duras políticas migratorias que los fans podrían encontrarse en EEUU.

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, se une a la convocatoria a boicotear el Mundial 2026… al menos en lo que respecta a los juegos que se realicen en Estados Unidos (Canadá y México, no quedan dentro de su advertencia).

Apoya posicionamiento de Mark Pieth, exfuncionario de la FIFA: “Lo que vemos difícilmente anima a los aficionados”

En sus redes sociales, Blatter aconsejó a los aficionados “mantenerse alejados de Estados Unidos” durante la Copa del Mundo… un posicionamiento que el expresidente de la FIFA publicó para apoyar al exjefe del Comité Independiente de Gobernanza del máximo órgano del futbol internacional, Mark Pieth.

“Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial”, señaló Joseph Blatter en el mensaje, haciendo referencia la entrevista que Pieth ofreció al diario suizo Der Bund, no en calidad de exfuncionario de la FIFA, sino como el renombrado abogado especialista en casos de corrupción que es.

“Lo que estamos viendo en el plano interno —la marginación de los opositores políticos, los abusos de los servicios de inmigración, etc— difícilmente anima a los aficionados a ir allí”, señaló Pieth al hablar específicamente de las políticas migratorias de Donald Trump.

Trump ha amenazado con redadas en eventos deportivos

Lo señalado por Pieth y reafirmado por Blatter no debería ser tomado a la ligera: ahora que se celebrará el Super Bowl, las autoridades han advertido que agentes del Servicio de Control de Inmigración (ICE) realizará tareas en las inmediaciones del Levi’s Stadium de Santa Clara, California…

Y si lo anterior se hará en uno de los espectáculos más gringos, no debe sorprender que se aplicaría también en los estadios en los que se realicen los juegos del Mundial 2026.

Por todo lo anterior, Pieth (así como Blatter) pidió a los aficionados no ir a Estados Unidos.

“De todos modos, verán mejor por televisión. A su llegada, los aficionados deben esperar que, si no se comportan correctamente con las autoridades, serán enviados de inmediato de vuelta a casa. Si tienen suerte…”