Ahora resulta: Joseph Blatter asegura que el Mundial de 2022 en Qatar es “un gran error”

Parece que la polémica es una situación muy cercana a Joseph Blatter, pues incluso lejos de seguir como presidente de la FIFA da mucho de qué hablar. El ex directivo del órgano rector del futbol criticó con todo al Mundial de Qatar 2022 y asegura que fue un error darle la sede a este país.

Cada vez falta menos para que termine la prohibición que se le impuse para participar en cualquier evento relacionado con el balompié, pero esto no le impide dar su punto de vista sobre la situación actual de la FIFA. Acusado de fraude junto a Michel Platini, ahora reveló “irregularidades” en el proceso de selección de la sede de la Copa del Mundo.

Política y futbol: Joseph Blatter lamenta que el Mundial de 2022 se juegue en Qatar

En entrevista con Le Monde, Joseph Blatter detalló información sobre la elección de Qatar para el Mundial de 2022. Aunque e un principio se había acordado que Rusia sería sede en 2018 y Estados Unidos en 2022 la intervención de Nicolas Sarkozy, ex presidente de Francia, provocó que la historia diera un giro radical.

“En decisiones tan importantes como la atribución de un Mundial es muy posible que el dinero circule y que alguien se lo meta en el bolsillo. Sin la intervención de última hora de Sarkozy sobre Platini, Qatar no habría tenido nunca el Mundial. Es la primera vez que una intervención política cambia una gran decisión del fútbol“, dijo el ex presidente de la FIFA.

Cuestionado sobre su sentir aquel 2 de diciembre de 2010, Joseph Blatter explicó que una parte de sí mismo sabía que el nombre en el sobre era el de Qatar. No obstante, ahora dice estar arrepentido de la elección. A menos de un año para que el balón ruede, señala a Michel Platini como uno de los grandes orquestadores de esa modificación.

“Estaba decepcionado de que Qatar saliera. Me arrepiento, pero eso no va a cambiar la historia. Estados Unidos no necesitaba apoyo político como Qatar; Sarkozy invitó a Platini a reunirse con él y el príncipe Tamim. A la mañana siguiente, Platini me llamó y dijo: ‘Probablemente ya no cuentes conmigo, el jefe de Estado preguntó si puedo apoyar a Qatar’“