Juancho Hernangómez cuenta con algo así como dos vidas, una antes de ‘Hustle’ y la otra después de la película realizada por Netflix, en la cual interpreta a Bo Cruz, el coprotagonista de una historia que narra la forma en la cual este personaje se cumple su sueño de jugar en la NBA.

‘Hustle’, sin embargo, no narra la vida de Hernangómez, aunque sí tiene ciertos aspectos que lo ligan al guión, como el hecho de vivir en España y cruzar el Océano Atlántico para cumplir con el sueño de llegar a la NBA.

El 3 de junio de 2022 se estrenó ‘Hustle’, protagonizada por Adam Sandler, y casi dos meses después se dio a conocer que Hernangómez había sido firmado por los Toronto Raptors, por lo cual el sueño de llegar a la NBA se cumplió como en la película, aunque Juancho, en realidad, ya estaba en la mejor liga de basquetbol del mundo desde hace tiempo.

¿Quién es Juancho Hernangómez?

Su nombre real es Juan Alberto Hernangómez Geuer y nació el 28 de septiembre de 1995, en Madrid, España. Su sueño siempre ha estado en el basquetbol, porque su madre, Margarita, fue jugadora y campeona de Europa en 1993, mientras que su hermano mayor, Willy, también juega basquetbol a nivel profesional.

Antes de ‘Hustle’

Sin embargo, como decíamos al inicio, su vida se divide en un antes y un después de ‘Hustle’. Antes fue jugador de Estudiantes, un equipo español situado en Madrid y con el que jugó entre 2014 y 2016, antes de dar el salto a la NBA. Fue elegido en el pick número 15 del draft de la NBA por los Denver Nuggets, con un contrato garantizado por dos años, aunque se quedó en la franquicia hasta 2020, el año en el que a él, como a millones de personas les cambió la vida, producto de la pandemia.

Getty Images

En 2020 dejó a los Nuggets para convertirse en jugador de los Minnesota Timberwolves y hasta ese momento era conocido como un jugador más, sin tanta fama ni reflectores; desconocido por muchos aficionados y hasta jugadores de la NBA, en gran parte porque así eligió vivir.

A Juancho no le gusta la fama ni las redes sociales. “Es una exigencia mental, hay deportistas que están en un alto nivel y la pasan muy mal”. Sin embargo, en su destino –o en el guión– estaba escrito que también tendría que ser actor, al menos una vez en su vida.

Durante y después de ‘Hustle’

En los planes de Juancho no estaba ser actor, por lo cual rechazó las ofertas de Netflix para hacer el casting para la película que tenía en la mira, sin embargo, la pandemia lo mandó a casa. Pasaron algunos días, y éstos se convirtieron en semanas y luego en meses de encierro en casa, por lo que cuando llegó una nueva oferta para hacer el casting, terminó aceptando, en gran parte por el impulso de su hermana.

Getty Images

El primer casting lo hizo desde el celular y lo aceptaron. Después hizo más castings “de verdad” hasta que quedó dentro, después el jugador a quien pocos conocían se convirtió en una celebridad y antes del estreno de la película, como todo actor, tuvo que dar entrevistas. Una tras otra.

“No me gustan las entrevistas. Si pudiera, no las haría. No elegí esta vida de famoso”, dijo a El País, después de una temporada intensa, que incluyó tres equipos en la NBA: Boston Celtics, San Antonio Spurs y el Jazz de Utah, con el que disputó los playoffs.

En la película, el equipo en el que cumple sus sueños son los Phialdelphia 76ers (¿Debe contar como su sexto equipo?) y en ésta comparte algunas escenas con otros jugadores como Seth Curry (hermano de Stepehen), Luka Doncid y el emblemático Shaquille O’Neal, y aunque la película ha recibido buenas críticas, él descarta hacer otra película para evitar la fama.

“No me gusta la fama. Si pudiera hacer películas y no ser famoso, lo elegiría”, a la vez que dejó clara su intención de seguir en la NBA. “Quiero seguir aquí, no me veo volviendo a Europa todavía”, y cumplió la promesa al firmar con los Raptors, el equipo campeón del 2019 del cual sólo quedan recuerdos.

¿Lo veremos alguna vez con los 76ers para acercar más su realidad a la del guión de ‘Hustle’.