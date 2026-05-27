Lo que necesitas saber:

De Silent Hill al, ¿Titanic? Se soltaron los memes de la modernización de Metro Hidalgo.

Seguro ya vieron la memiza por la modernización de la estación Hidalgo del Metro de CDMX. Y lo que nos muestra, más allá del jijiji de los memes, es una inquietud genuina de los chilangos en cuestiones de protección civil.

Y es que la estación Hidalgo pasó de Silent Hill a… un intento de copia del Metro de Moscú o, ¿el Titanic?

Mucho ji ji ji pero hay preocupación: Lo que reflejan los memes de la rehabilitación de Metro Hidalgo
Foto: @diianice

Los memes de la rehabilitación de Metro Hidalgo

El 22 de mayo, la jefa de Gobierno de CDMX Clara Brugada explicó que 20 estaciones del Metro entraron en el plan de modernización, previo al Mundial 2026.

Hasta ese día, el avance de los trabajos eran del 80% y las autoridades pensaban que chance terminarían en 15 días.

Brugada dijo que no sólo era una cuestión de diseño estético, sino que estaban dando atención a las vías, cableado, ventilación y energía.

Las preguntas

La cosa es que estas obras han provocado varias preguntas entre los usuarios.

Entre ellas si era necesario instalar un candelabro grandote encima de una de las escaleras de la estación Hidalgo. Y si no representaba un riesgo ante un sismo o cualquier otra eventualidad.

Las preguntas que reflejan los memes de la rehabilitación de Metro Hidalgo
Foto: @AdrianRubalcava

Luego, el director del Metro Adrián Rubalcava intentó responder, al invitar a la gente a que siga publicando sus memes…

Aquí los memes… antes de Rubalcava

Mucho ji ji ji pero hay preocupación: Lo que reflejan los memes de la rehabilitación de Metro Hidalgo
Foto: @INBMemes
Mucho ji ji ji pero hay preocupación: Lo que reflejan los memes de la rehabilitación de Metro Hidalgo
Foto: @Briagowsky
Mucho ji ji ji pero hay preocupación: Lo que reflejan los memes de la rehabilitación de Metro Hidalgo
Foto: @hebertosinlao
Mucho ji ji ji pero hay preocupación: Lo que reflejan los memes de la rehabilitación de Metro Hidalgo
Foto: @arr1910
Mucho ji ji ji pero hay preocupación: Lo que reflejan los memes de la rehabilitación de Metro Hidalgo
Foto: @KeiiChris25
Mucho ji ji ji pero hay preocupación: Lo que reflejan los memes de la rehabilitación de Metro Hidalgo
Foto: @LiamLecter
Mucho ji ji ji pero hay preocupación: Lo que reflejan los memes de la rehabilitación de Metro Hidalgo
Foto: @221273Nohemi

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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