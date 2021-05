¿Cuántos no-hitter se han registrado en la temporada 2021 de la MLB?

Luego de un 2020 atípico, el beisbol regresó con todo. En menos de 2 meses, los pitchers se han llevado los reflectores con varios juegos no-hitter durante la temporada 2021 de la MLB, que podría romper un récord histórico.

Desde el 1 de abril, cuando se llevó a cabo el Opening Day, hasta hoy, hemos visto 6 juegos sin hit ni carrera en las Grandes Ligas. Esto no solo es algo positivo para los pitchers, sino que nos acerca a varios récords muy interesantes.

Se trata de la temporada con la mayor cantidad de juegos no-hitter antes del mes de junio. En la era moderna, hay 4 temporadas que registraron 7 partidos de este tipo, el mayor número en la era moderna –1990, 1991, 2012 y 2015– así que estamos a uno más de ver historia.

Joe Musgrove, para la historia de los Padres

El pitcher que abrió la cuenta de juegos no-hitter en 2021 para la MLB, fue nada más y nada menos que el de un equipo que nunca lo había conseguido. Joe Musgrove firmó con los San Diego Padres con estadísticas poco alentadoras, pero dejó atrás cualquier duda al enfrentar a los Texas Rangers el 9 de abril.

Con experiencia previa en Houston, Toronto y Pittsburgh, este lanzador dejó una huella imborrable. El primer juego sin hits ni carreras de los Padres tuvo que esperar 52 años y lo consiguió un recién llegado.

Carlos Rodón con los White Sox

El segundo no-hitter en la temporada 2021 de la MLB corrió por cuenta de Rodón, de 28 años de edad. Pasó a la historia de los Chicago White Sox en la noche del 14 de abril ante los Cleveland Indians y este significó el vigésimo no-no en la historia de su equipo.

John Means, a la historia de Baltimore

El oriundo de Olathe, Kansas, lanzó el décimo no-hitter en la historia de los Baltimore Orioles el 5 de mayo. Su cita con la historia se dio en el T-Mobile Park ante los Seattle Mariners y el único error del juego apareció en la tercera entrada, cuando Sam Haggerty logró embasarse.

Wade Miley

Después de lo hecho por Means, se desató una serie importante de juegos sin hit ni carrera. A la lista se sumó Miley, pitcher zurdo de los Cinccinatti Reds, quien hizo lo propio el 7 de marzo al enfrentar a los 27 bateadores de los Cleveland Indians (sí, otra vez).

Además de tratarse del no-hitter número 17 en la historia de la franquicia, representó el segundo en menos de 3 días para la campaña 2021 de la MLB.

Spencer Turnbull

Y porque aparentemente no es suficiente, Turnbull de los Detroit Tigers le repitió la dosis a los Mariners. El quinto no-no de la temporada se registró el 19 de mayo, pues solo 2 corredores de Seattle pudieron llegar a las bases.

El no-hitter más reciente del 2021 en la MLB

Únicamente pasaron 24 horas entre lo hecho por Turnbull y la brillante actuación de Corey Kluber, de los New York Yankees. Esto significó alcanzar otra marca histórica, ya que en 1990, Fernando Valenzuela y Dave Stewart lanzaron juegos sin hits ni carreras en menos de 2 días, el 29 de junio exactamente.

Lo ahora hecho por Turbull y Kluber ocurre casi 31 años después. Sin embargo, en el interior de los Yankees se habló de romper una famosa regla no escrita, que pudo terminar con el logro de su pitcher.

“(Brett) Gardner se me acercó en la séptima entrada y me dijo ‘sí sabes que tenemos un sin hit en proceso, ¿verdad?’ Y le dije ‘pero dilo en voz baja’“, esto se debe a que se considera de mala suerte hablar de estas posibilidades, o incluso de un juego perfecto si el partido no ha terminado.