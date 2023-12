Lo que necesitas saber: Caio Henrique tuvo que ser trasladado en un automóvil particular ya que no había ambulancias en la cancha municipal.

En Brasil, un partido entre el Unidos de San Antonio da Platina y el Uniao Japirense del futbol amateur terminó en una verdadera tragedia. Caio Henrique, jugador de 21 años falleció tras ser alcanzado por un rayo en plena cancha.

Además de Henrique otros seis elementos resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a un hospital para ser atendidos. Lo que comenzó como un juego cualquiera tuvo un desenlace terrible.

Carlos Enrique fue alcanzado por un rayo

En el estadio municipal de José Eleutério de Silva, el Unidos de San Antonio da Platina y el Uniao Japirense se encontraban disputado el partido de la primera fase de la Copa Regional del Futbol Amateur, todo marchaba con normalidad, pero fue en el segundo tiempo cuando la lluvia se hizo presente.

De acuerdo con varios reportes aunque la lluvia era intensa no había impedimento para continuar con el juego, sin embargo, el clima es tan impredecible como un partido de futbol y en un instante el cielo se obscureció y fue cuando el rayo alcanzó a Caio Henrique.

“Llovía, llovía mucho, pero el campo ofrecía condiciones de juego. Se puso muy oscuro, en el momento del rayo empezaba a aclarar, parecía que iba a pasar, y luego cayó el rayo y ocurrió la muerte” Marcos Noveli Ferreira, director municipal de deportes de San Antonio da Platina en entrevista para RPC.

??⚡️CONMOCIÓN EN BRASIL: UN RAYO MATÓ A UN FUTBOLISTA EN PLENO PARTIDO



La víctima fatal, Caio Henrique, tenía 21 años. Hubo otros cinco heridos y uno de ellos está grave. Fue en un partido por un torneo amateur: no había ambulancias. pic.twitter.com/bSg9fZ0oXs December 11, 2023

Apenas el fin de semana en el partido entre el Granada y el Athletic se reportó la muerte de un aficionado en las gradas del estadio.

Henrique tuvo que ser traslado al hospital

El impacto no solo termino con la vida del jugador de 21 años de edad, pues otros cinco hombres resultados heridos, sus compañeros intentaron auxiliarlos, pero ante la gravedad de las lesiones y la falta de ambulancias en el estadio municipal, tuvieron que llevarlos al hospital más cercanos en sus propios coches.

De los cinco jugadores, uno tuvo que ser trasladado al Hospital Regional Santo Antonio da Platina y su estado se reporta como grave, el resto está fuera de peligro.

“La ambulancia no estaba en ese momento porque estaba atendiendo. Pero puntualmente, cuando llamamos, llegaron los tres en cinco minutos: Samu, la ambulancia del hospital y los bomberos. Pero el impacto fue muy grande, la gente ya metió a las víctimas en el auto y las llevó al hospital”. Marcos Noveli Ferreira

El gobierno municipal lamentó su muerte

El gobierno municipal confirmó la muerte y extendió sus condolencias a la familia y amigos de Caio Herique; “A través de la dirección de deportes, comunica con profundo pesar el fallecimiento del joven Caio Henrique de Lima Gonçalves, en este momento de dolor, se expresa el pésame a su familia y a todos los amigos”

Un partido de futbol bajo la lluvia es una de las combinaciones perfectas para algunos amantes del balón, sin embargo, por más bello que sea no se debe pasar por alto los riesgos que jugar bajo condiciones climatológicas así conlleva. No les decimos que no se dejen llevar por su pasión, solo que pongan primero su integridad.

