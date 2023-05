La historia del Leicester City merece su propia película hollywoodense -hasta un Oscar andaba ganando-, pero, aunque es una historia mágica, la actualidad es una auténtica pesadilla.

Los Foxes tocaron el cielo al ganar la Premier League, sólo un año después de ascender a primera división. Llegaron a Champions, se mantuvieron en competencias europeas y todo se derrumbó -que suene el rolón-.

El glorioso éxito de los Foxes – Foto: Getty Images

Porque fueron 29 partidos malos de 38 que contempla la Premier League y el Leicester City pagó caro esta mala racha, porque perdieron la categoría, por lo que jugarán en segunda división.

Fue bueno mientras duró, porque el Leicester City logró en tiempo récord el ascender, ganar el título y luego descender, sólo le tomó nueve años de este proceso.

Pero, dejando de lado el fracaso de los Foxes, tenemos mucho bueno por recordar. Jugadorazos, momentos inolvidables y cracks actuales que posiblemente no acompañen al equipo a segunda división.

James Maddison, la estrella de los Foxes – Foto: Getty Images

Los jugadores del Leicester City que podrían mantenerse en primera división por su calidad y talento

James Maddison, la estrella de los Foxes

Con jugadores como James Maddison, no se explica cómo fue que el Leicester City se fue al descenso. El mediocampista tiene una calidad única, no por nada, es habitual en la Selección de Inglaterra.

En mercados de fichajes pasados, grandes equipos, la mayoría del Big-Six, se interesaron en Madison, pero los Foxes no quisieron venderlo. Con el descenso, no les quedará de otra, aunque ya no sacarán tanto dinero.

Su precio actual es de 55 millones de dólares y candidatos a ficharlo no faltarán, así que, el Leicester City tendrá que hacer sonar la caja registradora con su estrella.

Youri Tielemans, el belga que hasta tendría nuevo equipo

Otro de los jugadorazos por los que no se entiende el mal momento del club, pero con toda su calidad, pudo ayudar poco al Leicester City a salir de la crisis.

Desafortunadamente para los Foxes, no podrán recibir ni un quinto por Tielemans, porque el jugador termina contrato a final de temporada y se irá gratis.

Hasta se habla de que la Roma de José Mourinho ya anda tras los huesitos del belga y lo tendría amarrado para la siguiente temporada.

Tielemans se irá del Leicester City al terminar su contrato en verano de 2023 – Foto: Getty Images

Harvey Barnes, el goleador del Leicester City

Logró 13 goles en la Premier League, pero ni esos ayudaron al equipo a mantenerse en primera división. Fue uno de los más destacados y muchos se interesaron en él.

Tiene 25 años y ya está probado que funciona en la Premier, cuesta 32 millones, pero su precio podría bajar porque el Leicester City necesita deshacerse de algunos activos para armar una plantilla nueva.

Harvey Barnes seguramente tendrá oportunidades en Inglaterra, porque algunos equipos necesitados de un buen delantero (coff, coff, los ascendidos), aquí tienen su opción.

Wilfred Ndidi, el mediocampista todo terreno

El nigeriano fue uno de los mejores mediocampistas en el equipo, pero como la mayoría de la plantilla, tuvo un bajón de rendimiento y terminaron en segunda división.

Eso no quita que tenga la calidad suficiente como para mantenerse en la Premier League o alguna otra liga de primer nivel. Seguramente “novias” no el faltarán, pero al igual que con otros jugadores, el Leicester City tendrá que bajar el precio de 32 millones para venderlo.

Ndidi, uno de los activos que se irían del Leicester City – Foto: Getty Images

Patson Daka, el delantero del Leicester City con mucho potencial

Llegó al Leicester City hace dos temporadas, vino con un cártel impresionante como goleador, pero su rendimiento cayó una vez que pisó Inglaterra, tal vez por eso, a los Foxes le fue como le fue.

Es joven y es goleador, en las condiciones correctas, por eso, podría ser uno de los jugadores que no acompañarán al equipo a la segunda división, pero podrían sumar unos cuantos milloncitos si lo venden.

Daka, uno de los jugadores más prometedores del club – Foto: Getty Images