Lo que necesitas saber: La ciudad de Bodø está al norte de Noruega, en el Círculo Polar Ártico, y viajar para allá no es cosa fácil

El Manchester City se llevó una dolorosa derrota en la Champions ante el Bodø/Glimt que para nada estaba pronosticada. Es la primera vez que un equipo inglés pierde contra el modesto club noruego en una competencia europea y por eso los jugadores Citizens decidieron tener un gran gesto con su afición.

Haaland, Bernardo Silva, Rúben Dias y Rodri van a reembolsar los boletos a los 374 aficionados del Manchester City que hicieron el viaje a la helada ciudad de Bodø nomás para ver cómo su equipo era derrotado de fea forma.

Foto: Manchester City (Facebook)

Jugadores del Manchester City reembolsarán a aficionados que vieron la derrota ante Bodø/Glimt

“Nuestros seguidores significan todo para nosotros. Sabemos el sacrificio que hacen cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos en casa y fuera, y nunca lo daremos por sentado. Son los mejores aficionados del mundo”, compartieron en un comunicado citado por AP.

Y es que los jugadores del Manchester City entienden que viajar a una ciudad como Bodø no es nada fácil, pues se encuentra al norte de Noruega, en pleno Círculo Polar Ártico. Los gastos del viaje, las entradas y demás, ¿para ver a su equipo caer así de gacho? Por eso reconocen que reembolsarlos es “lo mínimo que pueden hacer”.

Foto: Manchester City (Facebook)

Datos increíbles de la derrota del Manchester City ante Bodø/Glimt

Y es que caray, en serio que la derrota del Manchester City puede ser la sorpresa del año en el futbol mundial, compitiendo por ahí con la del Madrid con Albacete.

Basta recordar algunos datos increíbles para tomarlo en cuenta, como que solamente seis equipos han logrado tener una ventaja de tres goles sobre el Manchester City en Champions League: Bayern Múnich, Barcelona, Liverpool, Sporting Lisboa, Real Madrid y el Bodø/Glimt.

¿Rodri es el problema? Otro dato increíble es que antes de que el Balón de Oro 2024 regresara de su lesión, los Citizens se aventaron 8 triunfos en fila; pero volvió Rodri y empataron tres encuentros con él en la cancha, ganaron uno cuando se quedó en la banca, y ahora la derrota en Noruega donde terminó expulsado. Desde que está Rodri, el único triunfo con él como titular se dio en la FA Cup contra Exeter City de tercera división.

Y lo dicho, es la primera vez que el Bodø/Glimt derrota a un equipo inglés en un torneo europeo. Los noruegos habían enfrentado dos veces al Arsenal, tres al Tottenham y una al Manchester United, con saldo de 5 derrotas y un empate. Es, además, la primera victoria del Bodø en Champions en toda su historia.

Definitivamente reembolsar a su afición es lo mínimo que pueden hacer.