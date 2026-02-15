No hay nada como remontar y darle la victoria a tu equipo con un gol en el último minuto, pero lo que hizo el mexicano Julián Araujo con el Celtic Glasgow superó todo, y es que además de darle un triunfo memorable al conjunto verdiblanco, la euforia del momento lo llevó directamente a las tribunas, donde festejó con los también eufóricos aficionados de su equipo.

Esto sucedió en la jornada 27 de la Scottish Premiership, frente al Kilmarnock, que había arrancado ganado el partido con una ventaja de 2-0 durante el primer tiempo.

Last minute game winner! Beautifully finished with the left and the celebration



Julian Araujo giving Javier Aguirre something to think about. pic.twitter.com/s9FPFQdUWu — herculez gomez (@herculezg) February 15, 2026

El gol de Julián Araujo y el festejo de último minuto con Celtic

Julián Araujo comenzó el partido como titular por sexta partido consecutivo, desde su llegada al futbol escocés, durante el mercado de invierno. Hay que recordar que la ficha del futbolista mexicano le pertenece al Bournemouth de la Premier League de Inglaterra, sin embargo fue cedido para lo que resta de la temporada con Celtic.

Los goles de Sebastian Tounekti y Benjamin Nygren empataron el partido 2-2 en el segundo tiempo y en tiempo de reposición llegó el gol de Araujo, quien aprovechó un rebote en el área, en el derroto del minuto 96, y con la pierna izquierda reventó las redes y salió disparado hacia las tribunas detrás de la portería.

Primer gol de Julián Araujo en Celtic

Julián Araujo: “Es un sentimiento que nunca olvidaré”

Su festejo eufórico provocó que decenas de aficionados del Celtic bajaran de otras tribunas hacia la cancha para también festejar con el mexicano, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad, y claro, Julián fue amonestado, pero bien valió la pena.

“Probablemente fue una de las atmósferas más locas con todos corriendo así y estoy emocionado y orgulloso de que hayamos podido conseguir los tres puntos. No recuerdo nada, creo que simplemente me perdí allí. Es un sentimiento que nunca olvidaré, un sentimiento que recordaré por el resto de mi vida”, dijo Julián Araujo al final del partido, en el canal del Celtic.