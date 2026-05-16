Lo que necesitas saber: La presidenta aseguró que “ninguna persona deshonesta” puede esconderse bajo la Cuarta Transformación.

La presidenta Claudia Sheinbaum mandó un mensaje bastante directo luego de que exfuncionarios del gobierno de Sinaloa fueran detenidos en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante la inauguración de la Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Sheinbaum dejó claro que dentro de la llamada Cuarta Transformación “no hay espacio” para personas deshonestas.

Foto: @rochamoya_

“Ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la Transformación del pueblo de México”, soltó la mandataria.

Y sí, aunque no mencionó nombres directamente, el comentario llega después de que autoridades estadounidenses detuvieran a exfuncionarios ligados al gobierno de Rubén Rocha Moya por presuntas relaciones con grupos criminales.

“No mentimos, no robamos…”

Sheinbaum aprovechó el evento para reiterar uno de los lemas más repetidos por Morena y el movimiento de la 4T: “Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México”.

Además, aseguró que su gobierno depende completamente del respaldo ciudadano y que su compromiso es mantenerse cercana a la gente: “Yo gobierno con el pueblo, la fuerza me la da el pueblo y por eso jamás voy a traicionar al pueblo de México”.

También habló sobre los derechos conquistados

La presidenta también se puso un poco más reflexiva y advirtió que varios de los derechos logrados en los últimos años podrían perderse si la ciudadanía “no es consciente de lo que tiene”.

Según Sheinbaum, la transformación política del país no depende únicamente de quien esté en la presidencia, sino de la participación y apoyo de la población.

Mientras tanto, el caso de los exfuncionarios detenidos sigue dando de qué hablar y seguramente seguirá siendo tema en los próximos días.