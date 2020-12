Julio González: De pensar en el retiro a jugar Liguilla con Pumas

Julio González, portero de Pumas, es testigo de que las vueltas que dan la vida y el futbol son impredecibles, un día todo marcha bien y al siguiente el panorama luce gris, o viceversa.

El guardameta pasó de tener esperanzas de jugar en Primer División a pensar en retirarse de las canchas el año pasado, pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos.

Aunque tal vez no fue la situación ideal, la lesión de Alfredo Talavera antes de comenzar la Liguilla del Guardianes 2020 le dio una oportunidad inmejorable.

Sus inicios

Julio González es canterano de Santos Laguna, club en el que militó entre 2010 y 2017; además, se formó desde los 20 años con el entrenador de porteros Memo Velázquez, quien lo describe como un jugador con grandes condiciones.

“Cualidades físicas tenía muchas. Es un arquero con buena presencia, muy valiente y con buena explosividad. Por ahí el detalle es que aun no daba ese estirón de maduración profesional”, comentó Velázquez a Sopitas Deportes.

El cancerbero disputó el Apertura 2018 con Tampico Madero y durante el Clausura 2019 formó parte del plantel de los hoy extintos Tiburones Rojos de Veracruz.

Sin embargo, no pudo tener minutos en la Liga MX y solamente participó en siete partidos con la categoría Sub 20.

El regreso a Primera División

González reveló en entrevista con la Liga MX que la directiva del Veracruz no renovó su contrato, por lo que vivió días muy complicados y pensó en retirarse.

“Tenía impotencia porque decía ‘sé que puedo’ y decidí que ya no iba a jugar futbol porque no había oportunidades. Fue cuando Dios me abrió las puertas en Pumas y ahora estoy disfrutando cada momento”, agregó.

El arquero se incorporó con los universitarios durante el primer semestre del 2020, pero sólo disputó 90 minutos con la Sub-20. No obstante, para el Guardianes 2020 recibió más minutos en la misma categoría y se presentó la oportunidad de volver a un primer equipo.

Ante la ausencia de Talavera por una expulsión y participación en Selección Mexicana, González fue titular en los partidos contra León, Necaxa y América del torneo regular.

Un mes después sucedió algo más grande, ‘Tala’ se lastimó en el calentamiento previo al duelo de la Jornada 17 contra Cruz Azul y hubo cambio en la alineación.

Liguilla con Pumas

Tras confirmarse la gravedad de la lesión del portero titular, el técnico Andrés Lillini echó mano de González una vez más, aunque ya se trató de la Fiesta Grande.

Los universitarios enfrentaron a los Tuzos del Pachuca en cuartos de final y los dejaron en el camino con global de 1-0. La portería del “Actor” se quedó en cero.

A pesar de que Talavera se ha recuperado bien, Lillini reveló a Récord que todavía no podrá volver a la titularidad, así que González podrá mostrarse todavía más en la ida de las semifinales.

Además, este crecimiento futbolístico va a la par del personal. Memo Velázquez mencionó que el cancerbero aprendió de figuras como Oswaldo Sánchez, Agustín Marchesín y ahora del mismo “Tala” para madurar en ambos aspectos.

“Siempre es bueno salir de tu zona de confort. Julio está madurando bastante bien, ha tenido muy buenos maestros. La ha tenido muy complicada, valora lo que cuesta llegar y más que nada mantenerse“.

¿Por qué “Actor”?

El curioso apodo sí está relacionado con el corto paso que el ahora futbolista tuvo en el mundo de la actuación, esto ocurrió hace algunos años.

González Vela llegó a la pantalla grande en la película mexicana Espíritu de Triunfo, que cuenta la historia de tres hombres con vidas muy diferentes y que cambian gracias al futbol.

El largometraje se estrenó en cines el 7 de diciembre de 2012 y en él también aparecieron otros futbolistas como Juan Pablo Rodríguez, Matías Vuoso y Daniel Ludueña.