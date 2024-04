Al Liverpool le salió muuuuy caro el empate 2-2 con el West Ham de Edson Álvarez. Dejó escapar puntos importantes en su pelea por la Premier League y aunque aún tiene 9 puntos en juego, no puede permitirse un empate más.

Pero lo peor de todo no fue eso. Fue la discusión entre Jurgen Klopp y Mohamed Salah durante el partido. Ambos se dijeron de todo y hasta jugadores de los ‘Reds’ tuvieron que intervenir para calmar al egipcio.

Para Klopp todo quedó ahí y tanto él como Salah ya cerraron el asunto, digamos que solo fue el ‘calor del momento’.

En las últimas semanas el Liverpool no la está pasando nada bien, la pelea en la Premier League se vuelve cada vez más apretada, se fueron eliminados de la Europa League y para rematar, Salah y Klopp se dijeron de todo, previó a la entrada del egipcio al campo.

En la transmisión del partido se ve como Jurgen se acerca a su jugador a darle algunas indicaciones, pero Mohamed no estaba muy contento y le respondió de una forma ‘retadora’ a su entrenador, cuando estaba acercándose a él, llegaron Darwin Núñez y Joe Gomez a tranquilizarlo.

Al finalizar el partido, el ‘Faraón’ no quiso dar comentario sobre lo sucedido, solo se limitó a decir: ‘Si habló ahora habrá fuego’. Acá el video de la discusión.

C'était très tendu entre Jürgen Klopp et Mohamed Salah après le but égalisateur de West Ham ! ? La fin d'une ère ? ? #WHULIV | #PremierLeague pic.twitter.com/67wL08T7Cw

Después del calor del partido y durante conferencia de prensa, Jurgen aseguró que el asunto con Salah quedó en el pasado. Ambos hablaron en el vestuario y arreglaron sus diferencias, claro, según la versión del entrenador.

Está es la última temporada de Kloop con el Liverpool y se esperaba que pudiera despedirse a lo grande, al menos con un título, pero con la eliminación del equipo en la Europa League y el escenario complicado en la Premier, al parecer ese sueño se está evaporando, como la armonía dentro del equipo.

“No ganamos el juego. Eso no mejora enormemente nuestra situación actual. ¿Parece que ellos (Manchester City y Arsenal) van a perder dos o tres partidos? No, no lo creo pero, sinceramente, no estoy enojado ni nada… No pienso en eso“

Jurgen Klopp sobre la Premier League